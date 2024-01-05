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Буинцы устроили праздник для детей социального приюта «Теплый дом»
Делегация Буинского района Татарстана поздравила с Новым годом детей и подростков из социального приюта «Теплый дом», который находится в Дрожжановском районе. В данный момент здесь живут 30 детей из разных муниципалитетов республики.
Руководитель исполкома Буинского района Ленар Шакирзянов поздравил детей с праздником и пожелал им здоровья. Артисты художественной самодеятельности Дома культуры Буинского района показали творческую программу. Дети участвовали в конкурсах, танцевали, рассказывали стихотворения Деду Морозу и получали сладкие подарки.
Директор приюта Ильгам Багаутдинов выразил благодарность буинской делегации за визит, теплые слова и поддержку.
«Наша задача — помочь несовершеннолетним адаптироваться в обществе, научиться необходимым навыкам самообслуживания, увлечь детей спортом и творчеством, отвлечь их от дурного влияния улицы», — заметил Ильгам Багаутдинов.
Материал подготовлен при участии Рустема Ахмадуллина.
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