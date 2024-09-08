Розыгрыш айфонов, народные традиции и бойцы СВО: как проходит телемарафон ТНВ

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане 2760 участков открыли гимнами Татарстана и России

В эфире телеканалов «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» в 7 утра стартовал 13-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы!». Гостями прямого эфира стали отдельные звезды и целые семьи, которые рассказывают об уникальных традициях народов Татарстана, а также юные ведущие телеканала «ШАЯН ТВ».

Также в рамках телемарафона телеканал показывает спецвыпуски новостей: репортажи с избирательных участков, данные о явке, предварительные итоги из ЦИК, транслирует культурно-массовые мероприятия, проводимые сегодня в Казани. Проходят и традиционные прямые включения с «Болгар радиосы».

Одним из первых гостей студии стал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев. Он сообщил, что в Татарстане под звуки гимнов Российской Федерации и республики открылись все 2760 избирательных участков, и уточнил: для татарстанцев участки работают с семи часов утра, а не с восьми, как в ряде других регионов, – все дело в высокой избирательной активности жителей республики.

Завершат свою работу избирательные участки в 20 часов. Безопасность на них обеспечивают сотрудники МВД, Росгвардии, МЧС и ФСБ, а также наблюдатели. Информационная кампания прошла в 81 СМИ, на выборы аккредитованы около 400 журналистов.

«Я хотел бы отметить, что сегодня праздник тройной. Сегодня исполняется 212 лет со дня Бородинского сражения — важнейшей битвы, которая предопределила нашу победу в Отечественной войне 1812 года. Это знаковая битва! И, безусловно, второе воскресенье сентября — День танкиста. Славим наших героев, это наши защитники Отечества, они всегда с нами, мы их поздравляем. Ну и, безусловно, главный праздник — это выборы», — отметил председатель Центральной избирательной комиссии РТ.

«Выборам тоже нужно учить»

Дети должны быть рядом с родителями и видеть, как родители отдают свой гражданский долг — голосуют на тех или иных выборах. Кроме того, необходимо говорить с ними об избирательном процессе, уверена вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Сегодня — всей семьей на выборы! Это, если можно сказать так, тезис, наименование мероприятия. Но в этом так много смысла! Действительно, очень важно, чтобы наши дети, когда они, может быть, еще даже не голосуют, были рядом с нами — с родителями, бабушками и дедушками – в таком важном процессе. Выборам тоже нужно учить, об этом нужно с детьми говорить, ни в коей мере не думая, что они не поймут», — подчеркнула Фазлеева, также ставшая гостьей студии ТНВ.

Вице-премьер рассказала, что в ее семье традиция ходить на выборы всей семьей существует давно. Будучи ребенком, она посещала избирательные участки вместе с родными. «И я точно понимала, что мои родители участвуют в истории страны, республики, государства», — отметила заместитель главы Правительства РТ.

А потом на выборы вместе с Лейлой Фазлеевой стал ходить ее сын. В этом году он пригласил маму проголосовать вместе.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Главное достижение Татарстана, по мнению Фазлеевой, — это жизнь в мире и согласии. Этому учат традиции, обычаи, сложившийся менталитет. Также важны взаимодействие, взаимопонимание, соратничество, соучастие.

«И мы с вами точно можем сказать о том, что мир и согласие – межнациональные, межконфессиональные, [а также] между взрослыми и детьми, между мужьями и женами. То есть я, может быть, взглянула на этот спектр пошире мира и согласия, и я уверена, что это действительно достижение людей Республики Татарстан», — заключила вице-премьер.

В Татарстане нет усталости и раздражения от избирательной кампании

Предвыборная кампания в Татарстане была построена таким образом, чтобы не вызвать психологической усталости у населения. Такое мнение в эфире телемарафона «Всей семьей на выборы!» высказал российский политолог и регионовед, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Думаю, что в Татарстане более четко прослеживается настрой на то, чтобы не вызывать усталости и раздражения от избирательной кампании. Есть понимание общей значимости моментов для республики, в том числе в контексте проведения саммита стран БРИКС, который скоро предстоит, республика будет находиться в центре внимания. Все это так или иначе сказалось и позволило подтвердить репутацию Татарстана как республики, где многое делается по уму», — сказал Виноградов.

Выборы для всех людей имеют разные смыслы: для одних это элемент ритуала, для других — эмоциональная составляющая, когда они хотят поддержать понравившихся кандидатов, для третьих голосование — это «рациональный ход, чтобы усилить свою республику или муниципалитет». В ходе избирательной кампании было важно не оттолкнуть ни одну из этих категорий.

Эксперт также отметил, что традиция посещать избирательные участки всей семьей — это важный момент. Например, дети могут свежим взглядом посмотреть на происходящее и заметить то, что ранее их родители не видели или считали обыденностью.

«Мне кажется, семейное совместное времяпровождение, будь то досуг или работа, — это одна из важных составляющих для человека. Это элемент такой социальной роли: попробовать себя больше, чем обычно, с семьей. Поэтому здесь одновременно и такой позитивный момент, и общее любопытство», — заключил Виноградов.

«Думаю, что явка будет традиционно высокой»

Явка на выборах в Татарстане обещает быть высокой. Такое мнение в прямом включении высказала политолог, руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына.

«Что касается национальных регионов и конкретно Татарстана, то я думаю, что явка будет традиционно высокой. Выборы отличаются межнациональным согласием и доверием к системе. Что особенно важно, отличаются, конечно же, высокой легитимностью», – сказала эксперт.

Кислицына также отметила, что за последние годы в стране наладили самые разнообразные механизмы общественного наблюдения. Это необходимо для того, чтобы предоставлять гражданам оперативную информацию, делать систему прозрачной, а там, где необходимо, – разоблачать фейки. Семейное голосование – это, по мнению политолога, прекрасная традиция. Ее в том числе поддерживает федеральная линейка программ и татарстанский проект «Всей семьей на выборы!».

«Но вообще, конечно, сейчас Год семьи, и Татарстан в этом смысле демонстрирует консолидацию и приверженность ключевым традиционным ценностям, семейным ценностям. Мне кажется, для нас, как для патриотов своей страны, очень важно проголосовать на любом уровне выборов, сделать свое волеизъявление», – заключила она.

«Главное, чтобы люди стали добрее, — это должно исходить от депутатов»

Своим правом проголосовать сегодня воспользовались и бойцы специальной военной операции. В студии телемарафона на телеканале ТНВ они рассказали о важности избирательного процесса, а также поделились причинами, по которым сделали еще один важный выбор – отправились защищать Родину.

«Сегодня мы, как граждане своей страны, конечно же, сходили и проголосовали. Все организовано замечательно. Когда пришел, даже немного удивился: столько людей, все с таким настроем, что нужно проголосовать. Я считаю, что это вообще здорово», – поделился ветеран СВО, солист группы «ДоброБат» Иван Хомяков.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Он также отметил, что видит Татарстан в частности и Россию в целом прогрессирующими, активно развивающимися: «Как поется в песнях нашей группы – ни шагу назад».

В студию ТНВ он пришел со своей супругой Дилярой. Она поведала о том, как пережила непростой период, когда Иван отправился защищать Родину. Для главы семейства это не было чем-то особенным – он не смог остаться в стороне и сделал такой шаг по зову сердца. Диляра же очень переживала, но в итоге поддержала мужа: «Для меня сначала это был шок. У меня началась истерика. Я очень переживала, отговаривала его. Потом приняла такое решение и спокойно отпустила».

Хомяковы принесли в студию семейный очаг, который впервые зажгли восемь лет назад. Его они в будущем планируют передать своим детям.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Боец батальона «Алга» Альфред Хабибуллин тоже отправился в зону специальной военной операции по своему собственному желанию. Его жена не осталась в стороне — она вступила в ряды волонтеров.

«Нам говорили — для этого есть регулярные войска, но, сами знаете историю, всегда были добровольческие батальоны. Взять Великую Отечественную войну или еще раньше — 1800-е годы. Всегда помогали партизаны и добровольческие батальоны, народное ополчение», — убежден Хабибуллин.

Семья, хотя и очень переживала за Альфреда, одобрила его решение отправиться в зону СВО. «Все расстраиваются, переживают, боятся, лишь бы ничего плохого не случилось. Главное, чтобы поддерживали», — пояснил он. Сейчас боец находится в Татарстане, сразу после эфира он отправился голосовать.

«Главное, чтобы люди у нас стали добрее. И, соответственно, это должно исходить от депутатов, чтобы они создали такие условия для народа», — заключил военный.

«Будем голосовать за процветающий Татарстан»

Среди гостей студии телемарафона «Всей семьей на выборы!» были и творческие семьи. Одна из таких – семья Поповых из Зеленодольска. Они победили во всероссийском конкурсе «Вместе», на котором выбирали самую музыкальную семью страны в рамках проекта народного артиста России Олега Газманова «Родники».

«После эфира мы обязательно пойдем голосовать, прямо к 8 часам, наверное, успеем как раз на свой избирательный участок. <…> Будем голосовать за процветающий Татарстан, дающий возможности, особенно молодым, многодетным, чтобы культура развивалась», — заявили Поповы.

Все члены семьи живут музыкой: глава семейства Антон — директор музыкальной школы, его жена Кристина — педагог по вокалу, старший сын Арсений играет на саксофоне, дочь Ульяна поет, младшие сыновья Серафим и Стефан осваивают шумовые. Таким дружным составом семья и отправилась в Москву, где исполнила песню о семейном счастье. Выигрыш в 1 млн рублей Поповы поделили с семьей из Воронежа, также занявшей первое место. Финал состоялся в столице страны 18 июля.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Семья Балашовых из Набережных Челнов тоже пришла на ТНВ перед тем, как отправиться на избирательный участок. Мама Наталья работает инженером на Набережночелнинской ТЭЦ, папа Александр — педагог. Работал воспитателем в детском доме «Мэрхэмэт», а сейчас инструктор по шахматам в средней общеобразовательной школе «Веста». Супруги воспитывают пятерых детей: Татьяну восьми лет, 10-летнего Михаила,13-летнего Семена, погодок Тамару и Элеонору, которым 15 и 16 лет соответственно. После эфира они отправятся на избирательный участок, где совершеннолетние члены семьи проголосуют.

«Я считаю, что гражданское воздействие должно быть активным. Самое страшное, что может разрушить наше общество, — это равнодушие. Потому что, делая сегодня выбор, я вкладываю в будущее. Некоторые люди говорят: „А что от меня зависит? У меня только один голос”. Но и этим одним голосом ты должен влиять — я считаю так. Это пример моим детям, чтобы они были активны», — подчеркнул Александр Балашов.

Он также выразил уверенность, что все большое начинается с малого. Поэтому, по его мнению, так важно, чтобы каждая татарстанская семья приняла участие в голосовании.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

В эфире телемарафона разыгрывают 12 айфонов и автомобиль

В эфире телемарафона «Всей семьей на выборы!» также проходит розыгрыш призов для участников одноименного фотоконкурса. На данный момент известны имена уже восьми обладателей iPhone 15. В последующие шесть часов в студии разыграют еще столько же новых телефонов и автомобиль «Лада Веста».

Победителями на данный момент стали:

Айрат Сафин из Рыбной Слободы;

из Рыбной Слободы; Эльмира Комарова из Альметьевска;

из Альметьевска; Руслан Аглиев из Набережных Челнов;

из Набережных Челнов; Залия Ибрагимова из Муслюмово;

из Муслюмово; Фёдор Майоров из Набережных Челнов;

из Набережных Челнов; Алиса Газинуровна (фамилия не указана, – прим. Т-и) из Казани;

(фамилия не указана, – прим. Т-и) из Казани; Жанна Байгузина из Муслюмово;

из Муслюмово; Ландыш Потапова из Альметьевска.

Напомним, для участия в конкурсе нужно сделать фотографию со своей семьей на фоне избирательного участка (именно снаружи, а не внутри здания), в специальном браслете, который могут получить проголосовавшие в Республике Татарстан. На фотографии должен присутствовать узнаваемый элемент входной группы избирательного участка: надпись, плакат или баннер. Браслет должен быть виден на фото как минимум у одного человека, достигшего 18-летнего возраста.

Далее нужно выложить эту фотографию на свою страницу в социальных сетях (например, во «ВКонтакте») и поставить два обязательных хештега: #ТатарстанАлга и #ВсейСемьейНаВыборы. Аккаунт обязательно должен быть открытым, на аватаре должна быть установлена фотография. Кроме того, участником может быть только житель Республики Татарстан, прописанный на ее территории.