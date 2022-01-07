Рождественские гулянья пройдут в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск»

7 января в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» состоится празднование Рождества. На традиционном красочном празднике будут звучать рождественские колядки. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева.

«По доброй традиции гости программы станут не просто наблюдателями, а участниками рождественских гуляний в Свияжске. Программа подготовлена совместно с фольклорно-этнографическим ансамблем „Верес“, его участники собирают этнографический материал в регулярных экспедициях по Татарстану», — рассказала собеседница агентства.

Празднование начнется в комплексе исторической реконструкции «Ленивый торжок» с песен и святочных народных игр, затем гости отправятся на праздничные гулянья и колядования к жителям Свияжска, который зимой в снежном убранстве особенно сказочный, добавила Юлия Нуреева.

«Гости любят праздновать Рождество в Свияжске и большую часть билетов купили еще в прошлом году. Почти 6 тыс. человек посетило Свияжск 7 января в 2021 году. Теперь праздник могут посетить и обладатели „Пушкинской карты“. В Рождество здесь особенно уютно, думаю, что приблизительно такое же количество гостей ожидается в 2022-м», — уточнила руководитель пресс-службы.

Программа запланирована на 14.00 и 16.00.

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