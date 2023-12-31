Рождественская ярмарка и фестиваль игр Поволжья: как в Нижнекамске проведут каникулы

Для жителей и гостей Нижнекамска с 2 января подготовлена большая программа развлечений. Откроет ее в 12 часов игровая программа с мастер-классом «Путешествие дракона Гоши в сквер Лемаева» в одноименном общественном пространстве.

В этот же день в Центральном городском парке «Семья» в 15 часов намечена концертная программа «Новогодний калейдоскоп». А в парке «Велики» с 11 до 13 часов будет проходить новогодняя эстафета «По следам деда Мороза».

Всех ждут и на набережной Красного Ключа: с 13 до 15 часов здесь запланированы командные аттракционы «Веселые каникулы».

3 января с 11 до 15 часов в разных локациях города пройдут детско-развлекательная программа для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Мы с тобой снежок лепили», «Весёлые зимние старты» и командные аттракционы «Весёлые каникулы».

4 января нижнекамцы могут присоединиться к святочным игрищам «Рождественская круговерть», музыкально-развлекательной программе «Забавы зимушки-зимы» и к фестивалю подвижных игр «Новогодняя карусель», который пройдет в парке «Семья» в 12 часов, а в парке «Велики» с 11 до 13 часов вокруг ёлки пройдут подвижные игры «Эй, народ, вставай на хоровод».

5 января начнется со спортивного ориентирования в сквере Лемаева. Старт — в полдень. Через час на набережной Красного Ключа состоится квест-игра «Рождественская гонка». В этот же день состоится командная спортивная игра «Наперегонки со Снеговиком» и час веселых затей «Что за чудо снеговик» с подвижными играми и викторинами.

6 января в сквере Лемаева с 11 до 12 часов запланирована детско-развлекательная программа для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Мы с тобой снежок лепили». В парке «Семья» в полдень развернется рождественская ярмарка, все желающие смогут присоединиться к народным играм и забавам.

7 января всех ждут в парке чтения и отдыха Тукая, где пройдет литературно-игровая программа «Свет Рождественской звезды», в парке «Велики» запланировано проведение фестиваля старинных подвижных игр народов Поволжья, а в Парке чтения и отдыха — подвижные игры «Четыре королевства». Кроме того, в парке «Семья» состоится концертная программа «Кышкы моңнар».

8 января в Парке чтения и отдыха имени Г.Тукая 13.30 намечены весёлые старты с Крокодилом Геной «Пусть бегут неуклюже». А для подростков с 13 до 15 часов на набережой Красного ключа пройдет развлекательная программа «Зимние забавы».

Более подробно читайте в новогодней афише «Дракон в Казани, снешарики в Елабуге и керлинг в Челнах: афиша на каникулы в Татарстане».