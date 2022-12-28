Роза Ахмадиева: «Уникальные „Елки Татарстана“ будут транслировать наш колорит всему миру»

Семь уникальных новогодних композиций — ёлок Татарстана создал в уходящем году Казанский государственный институт культуры. Из каких материалов изготовлены необычные игрушки и где можно полюбоваться на праздничные деревья, рассказала «Татар-информу» ректор КазГИКа Роза Ахмадиева.

Роза Ахмадиева: «Проект родился в этом году — символично, что через несколько дней мы провожаем Год культурного наследия народов России»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Каждая елочка уникальна и не похожа на другую»

— Как родился этот проект? Кому принадлежит инициатива?

— Проект родился в этом году — символично, что через несколько дней мы провожаем Год культурного наследия народов России, объявленного в Российской Федерации Владимиром Путиным, и заходим в новый Год национальных культур и традиций в Татарстане, объявленном Президентом Рустамом Миннихановым.

«Каждая елочка уникальна и не похожа на другую» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казанском государственном институте культуры создан Инжиниринговый центр, при котором работает три лаборатории по керамике, текстилю и деревообработке. А в Москве функционирует Fashion Hub — они создали проект «Елки России» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы сразу попросили включить нас со своей «Елкой Татарстана».

— На чем делается акцент в «Елках Татарстана»? Кто их разрабатывает?

— В своих лабораториях мы делаем акцент на тех ремеслах, которые были утрачены в революционный период. Мы эти техники изучаем и возрождаем — это и шитье, и вышивка, и кожаная мозаика, и росписи на камнях. Потом на наших елочках «транслируем» утраченные элементы.

«В своих лабораториях мы делаем акцент на тех ремеслах, которые были утрачены в революционный период» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Каждая елочка уникальна и не похожа на другую. Дизайн игрушек разрабатывают педагоги нашего вуза в Инжиниринговом центре, а саму елочку — чемпион России и Европы по флористике Наталья Жижко.

Еще один дизайнер — создатель проекта «Ёлки России» Григорий Ростовщиков, зачастую вместе с Натальей они вносят в народные промыслы современную нотку. Я видела на показе, как на один из русских платков они добавили кожаную обойму. Вид у изделия стал совсем другой! Цель — чтобы изделия народных промыслов были востребованы во всей стране, чтобы, сохраняя традиции, можно было бы их раскручивать по всему миру.

Говоря конкретно о нашей республике, у нас очень много ремесленников. Мы продвигаем свои изделия на территории России и видим интерес со стороны потенциальных покупателей.

«Студенты по своему видению начинают создавать изделия. Мы отбираем лучших из лучших, учитываем все, в том числе и цветовую гамму» Фото: предоставлено Розой Ахмадиевой

«Мы не даем заказ сделать десять красивых войлочных шариков»

— Сколько всего человек участвует в создании елок?

— Абсолютно каждый студент вуза вовлечен в работу. Так происходит их обучение и развитие креативного мышления. Мы не даем заказ «сделать десять красивых войлочных шариков». Мы ставим задачу — сделать красивую елочку, это отнюдь не значит, что нужно сделать десять подушек или сумочек из кожи.

Так, студенты по своему видению начинают создавать изделия. Мы отбираем лучших из лучших, учитываем все, в том числе и цветовую гамму. Создать изделие, игрушку не так легко, нужно знать особенности кожи, войлока, текстиля, ниток.

Если мы говорим о живописи, то нужно изучить технику, цветовую гамму мы все равно подберем.

А вот, например, казанский кожаный шов — из скольких элементов он состоит! А из какой цветовой гаммы? Это все нужно соединить, подобрать каждую деталь вплоть до ниток. Пока ты «не увидишь» сам, несколько раз руку не набьешь, один создать ничего не сможешь.

«Первая выставка прошла в ноябре на Российской креативной неделе в Красноярске, на которой присутствовало и Правительство РФ» Фото: предоставлено Розой Ахмадиевой

«Мы везде транслируем наш народный дух»

— Где впервые была выставлена «Елка Татарстана»? Как на нее отреагировали посетители?

— Первая выставка прошла в ноябре на Российской креативной неделе в Красноярске, на которой присутствовало и Правительство РФ. Мы представили мастер-классы по кожаной мозаике в сопровождении народных музыкальных инструментов — курая и гармоники. Мы везде транслируем наш народный дух, инструменты, промыслы, техники, ювелирные изделия — все в народном стиле.

Наша ёлка стояла рядом с традиционными народными промыслами других регионов России, таких как хохлома, гжель, богородские игрушки, потешный промысел, Павлово-Посадские платки. А татарстанская елка отличалась тем, что выглядела очень ярко, по-новогоднему. Цвета, которые приняты в Татарстане, отличают нас везде.

«В столице России в парке Горького расположена елочка с игрушками — кожаными подушками, также на ней есть подушки из текстиля, сумочки, украшенные татарскими орнаментами, тюбетейки» Фото: предоставлено Розой Ахмадиевой

Еще хочется сказать, что техника создания изделий народных промыслов в республике гораздо сложнее, чем в других регионах. Так, например, когда мы были в Москве и проводили там несколько мастер-классов, студенты, которые учатся по этим направлениям в столичных вузах, также признали, что техника у нас сложная. Много терпения надо, сказали они нам.

А мы этого не замечаем. У нас дети с рождения погружены в подобный быт: в детском саду развивают мелкую моторику, делают поделки из керамики, каждая женщина шьет или вышивает.

— Где еще можно полюбоваться на «Елки Татарстана»?

— Одна из елок стоит в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Она наряжена игрушками — куклами в национальных костюмах. Все элементы также выполнены в нашем колорите. В столице России в парке Горького расположена елочка с игрушками — кожаными подушками, также на ней есть подушки из текстиля, сумочки, украшенные татарскими орнаментами, тюбетейки.

«Одна из елок стоит в Мариинском театре Санкт-Петербурга» Фото: предоставлено Розой Ахмадиевой

В Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля зрители могут увидеть три елки с керамическими изделиями с ручной росписью, элементами татарских женских накосных украшений («чулпы»).

Еще одна — в Кабмине Татарстана на первом этаже. Она наряжена изделиями из керамики, которые расписаны маслом, есть войлочные игрушки со стразами и даже персонаж из легенд Камыр-батыр с красивыми татарскими девушками.

Думаем, где поставить еще одну — в театре кукол «Экият» или в Казанском ТЮЗе. Вычисляем, где больше проходимость, чтобы как можно больше людей увидели их и были вовлечены в этот процесс.

«Человек сможет приобрести как целиком елочку, так и отдельные игрушки. Это планируется на будущий год» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

— А материалы же, наверное, дорогие? Во сколько обходится одна елка?

— Подсчет пока не делали. Это зависит от высоты елки, количества самих изделий. Но мы обязательно сделаем так, чтобы цена была доступной для каждого россиянина.

Так, например, для более доступной цены необязательно всегда использовать натуральную кожу в том или ином элементе. Это как с сапогами — иногда носим в натуральной коже, иногда — из кожзама. Также мы покупаем материал рулонами, это тоже выгоднее.

Человек сможет приобрести как целиком елочку, так и отдельные игрушки. Это планируется на будущий год. Мы работаем с реальным сектором экономики, который выводит нас на подобные проекты.

«В 2023 году заходим в Год национальных культур и традиций, поэтому елки мы создали с акцентом на татарский колорит» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Будем делать многонациональные елочки. Но это пока секрет»

— Какие еще планы на 2023 год?

— В этом году мы сделали семь елок, в будущем году планируем развивать эту деятельность гораздо шире. В 2023 году заходим в Год национальных культур и традиций, поэтому елки мы создали с акцентом на татарский колорит.

Также хотим растиражировать опыт на весь Приволжский федеральный округ и создавать елки с чувашским, удмуртским, башкирским и другими орнаментами. Татарстан сам по себе многонациональный и в саму республику приезжает большое количество студентов из разных республик, поэтому будем делать многонациональные елочки. Но это пока секрет.

«Хотим растиражировать опыт на весь Приволжский федеральный округ и создавать елки с чувашским, удмуртским, башкирским и другими орнаментами» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

— А за пределы России думаете выходить?

— Да, хотим. Но это пока как сюрприз оставим. Уникальные «Елки Татарстана» будут транслировать наш многонациональный колорит всему миру. Наработки уже есть.