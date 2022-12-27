Орнамент, тюбетейки и куклы в национальных костюмах: в Казани нарядили «Елки Татарстана»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля состоялась презентация проекта «Елки Татарстана». Семь новогодних уникальных композиций подготовил Инжиниринговый центр Казанского государственного института культуры и авторы федерального проекта «Елки России».

Уникальность татарстанского варианта в том, что деревья украшены куклами в национальных костюмах, тюбетейками, элементами татарских женских накосных украшений («чулпы»), блюдцами, игрушками с национальными орнаментами и другими изделиями народных художественных промыслов Татарстана. Все они изготовлены студентами Казанского государственного института культуры и мастерами Татарстана.

Презентацию открыли ректор вуза Роза Ахмадиева, президент Международной ассоциации байеров, создатель проекта «Елки России» Григорий Ростовщиков и арт-директор проекта, вице-чемпионка мира, чемпионка России и Европы по флористике Наталья Жижко.

Роза Ахмадиева отметила, что презентация приурочена к Году культурного наследия народов России и проходит в преддверии объявленного в Татарстане Года национальных культур и традиций.

«Елочки сохраняют культурные традиции нашего народа. Каждый подходит и хочет полюбоваться ими, а может и приобрести, потому что это уникальные декоративные изделия. Для творческих вузов России проект особенно важен, поскольку студенты нашего института изучают народные промыслы, обучаются сохранению традиций, музыки, текстиля, керамики — то есть всего, что делается своими руками. Экспозицию собрали за неделю, для нашего вуза огромная честь, что нам удалось попасть в этот проект», — сказала она, подчеркнув, что одна из трех елок позднее будет представлена в разных городах страны.

Создатель проекта «Елки России» Григорий Ростовщиков отметил, что работы студентов и преподавателей созданы с любовью к своей Родине, проект буквально наполнен национальными мотивами.

«Татарстан — один из первых, кто подошел масштабно к этому вопросу. У вас настоящая команда единомышленников, вы окружены идейными и правильными людьми, которые с уважением относятся к нашим вековым ценностям. Данный проект — это гордость за свой народ. Все игрушки хранят тепло тех людей, которые их создали. Наша культура многогранна, и это прослеживается в красоте и инклюзивности елок», — заключил он.

Организаторы планируют, что в дальнейшем оригинальные елки установят на территориях общественных пространств Татарстана и Казани, в учреждениях культуры и образования, в торговых комплексах.

Проекта «Елки России» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.