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Роуминг между Россией и Белоруссией могут отменить до конца года
Работу по отмене роуминга между Россией и Белоруссией могут завершить до конца текущего года. В настоящее время идут переговоры по вопросам потребления пользователями интернет-трафика. Об этом сообщил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
«Уже то, что сделано — очень серьезный результат. Сейчас переговоры идут, прежде всего, по поводу интернет-контента и определения тех параметров, которые будут комфортны для пользователей. Приблизительные сроки завершения работ — до конца года», — сказал Мезенцев, его слова приводит РИА Новости.
Союзное государство – надгосударственное объединение России и Белоруссии, созданное в 1999 году с целью углубления интеграции между странами.
Ранее Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москве и Минску необходимо решить несколько вопросов и дальше двигаться в развитии отношений союза.
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