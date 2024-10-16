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Общество 16 октября 2024 11:02

Роуминг между Россией и Белоруссией могут отменить до конца года

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Работу по отмене роуминга между Россией и Белоруссией могут завершить до конца текущего года. В настоящее время идут переговоры по вопросам потребления пользователями интернет-трафика. Об этом сообщил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

«Уже то, что сделано — очень серьезный результат. Сейчас переговоры идут, прежде всего, по поводу интернет-контента и определения тех параметров, которые будут комфортны для пользователей. Приблизительные сроки завершения работ — до конца года», — сказал Мезенцев, его слова приводит РИА Новости.

Союзное государство – надгосударственное объединение России и Белоруссии, созданное в 1999 году с целью углубления интеграции между странами.

Ранее Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москве и Минску необходимо решить несколько вопросов и дальше двигаться в развитии отношений союза.

#отмена роуминга #роуминг #Белоруссия
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