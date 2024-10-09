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Лукашенко: У Белоруссии и России есть вопросы, которые нужно решить для развития союза
Белоруссия и Россия должны решить 2-3 вопроса и дальше двигаться в развитии отношений союза. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, чьи слова приводит ТАСС.
Как уточнил белорусский лидер на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, это небольшое количество вопросов, их обсудят уже сегодня. По словам Лукашенко, «надо поставить точки над i в этих вопросах» и дальше развивать отношения между союзными государствами.
Лукашенко также разделил мнения Путина о том, что мир меняется «бешеными темпами», появляются новые угрозы с новыми возможностями. И то, что сегодня появились вопросы, требующие решения, вполне естественно, отметил президент Белоруссии.
Он добавил, что половина разговоров двух президентов на встречах касается вопросов внутренних дел, благосостояния белорусов и россиян, а также вопросов безопасности.
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