Ротенберг о работе в СКА: «Не соглашусь, что я подавлял тренеров и мешал им работать»

Фото: ХК СКА

Экс-наставник и генеральный менеджер ХК СКА Роман Ротенберг опроверг слухи о том, что во время его работы в питерской команде он мешал работе тренеров.

«Не соглашусь с бытующим мнением о том, что я подавлял тренеров и мешал им работать. Вспомним и олимпийское золото, которое выиграла сборная России в Пхенчхане, и успехи СКА в те годы, когда был только менеджером. Для победы команды важны все – и менеджеры, и тренеры, и даже точильщики коньков. Коллектив должен быть единым», – сказал Ротенберг в интервью «РИА Новости Спорт».

После ухода из СКА Роман Ротенберг стал членом совета директоров московского «Динамо». Также он является вице-президентом ФХР (Федерации хоккея России) и главным тренером команды «Россия 25».

