news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 10 марта 2026 14:22

Ротенберг оценил возможное назначение на должность главного тренера сборной по хоккею

Читайте нас в
Телеграм
Ротенберг оценил возможное назначение на должность главного тренера сборной по хоккею
Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга

Главный тренер команды «Россия 25» и вице-президент ФХР (Федерации хоккея России) Роман Ротенберг ответил на вопрос, готов ли возглавить сборную России по хоккею после возвращения на международную арену.

– Готовы ли вы возглавить в случае допуска до международных соревнований сборную России, состоящую из российских звёзд НХЛ?

– Пока это риторический вопрос. Всё нужно взвешивать и трезво оценивать. Вопрос о назначении главного тренера будет решать тренерский совет ФХР, – приводит слова Ротенберга «РИА Новости Спорт».

Также Ротенберг добавил, что в данный момент федерация активно работает над восстановлением полных прав сборной на международных соревнованиях. Он заявил, что началась подготовка к Олимпиаде-2030 и возлагает большие надежды, что национальная команда России в ней выступит.

#фхр #роман ротенберг
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Мы знаем, кто нас защищает»: жители Татарстана запустили тренд с Рустамом Миннихановым

«Мы знаем, кто нас защищает»: жители Татарстана запустили тренд с Рустамом Миннихановым

9 марта 2026
Северное сияние, гонки на хаски, пальмы в тундре: репортаж с края света

Северное сияние, гонки на хаски, пальмы в тундре: репортаж с края света

9 марта 2026
Новости партнеров