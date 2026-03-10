Ротенберг оценил возможное назначение на должность главного тренера сборной по хоккею

Фото: телеграм-канал Романа Ротенберга

Главный тренер команды «Россия 25» и вице-президент ФХР (Федерации хоккея России) Роман Ротенберг ответил на вопрос, готов ли возглавить сборную России по хоккею после возвращения на международную арену.

– Готовы ли вы возглавить в случае допуска до международных соревнований сборную России, состоящую из российских звёзд НХЛ?

– Пока это риторический вопрос. Всё нужно взвешивать и трезво оценивать. Вопрос о назначении главного тренера будет решать тренерский совет ФХР, – приводит слова Ротенберга «РИА Новости Спорт».

Также Ротенберг добавил, что в данный момент федерация активно работает над восстановлением полных прав сборной на международных соревнованиях. Он заявил, что началась подготовка к Олимпиаде-2030 и возлагает большие надежды, что национальная команда России в ней выступит.