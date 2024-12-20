Росздравнадзор Татарстана признан лучшим из территориальных отделов в России

Территориальный отдел Росздравнадзора по Татарстану стал одним из лидеров в рейтинге среди аналогичных отделов из других регионов России, получив максимальное количество баллов.

«Была оценка проведения контрольно-надзорных мероприятий. Сейчас мы больше нацелены на профилактику, чем на надзор. Работаем на опережение, чтобы не было вопиющих моментов в работе тех или иных клиник и аптечных организаций», – рассказал «Татар-информу» руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по РТ Владислав Виниченко.

Владислав Виниченко Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кроме того, при составлении рейтинга учитывалось количество заблокированных сайтов, занимающихся продажей препаратов, не зарегистрированных в России.Также анализировалась работа территориальных отделов по контролю над нежелательными реакциями на лекарства и проблемами, возникающими при использовании медицинских изделий.

Максимальное количество баллов наряду с Татарстаном получили отделы Москвы и Московской области, Красноярского края, Новосибирской области и Ростовской области.

«Это заслуга команды. Говорят, руководитель как дирижер, когда он приходит, его коллектив – оркестр, должен быть как единое целое. Если дирижер хороший, оркестр у него заиграет. Может быть, когда пришел новый руководитель, постарались показать всю мощь. Посмотрим, как сложится второй год. Он покажет, насколько мы смогли сработаться», – заключил Владислав Виниченко.

Напомним, что Виниченко назначили на должность руководителя республиканского отдела всего год назад.