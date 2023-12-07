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Общество 7 декабря 2023 09:53

Экс-замглавы Минздрава РТ стал возглавил Росздравнадзор Татарстана

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Должность руководителя управления Росздравнадзора по Татарстану занял Владислав Виниченко, сообщил источник «Татар-информа».

Ранее Виниченко занимал должность заместителя министра здравоохранения РТ с 2016 года.

#росздравнадзор #Здоровье
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