Росздравнадзор РТ выясняет причины гибели ребенка у остеопата в частной клинике в Казани

Территориальный орган Росздравнадзора по Татарстану выясняет обстоятельства гибели годовалого ребенка в одной из казанских клиник. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ведомства.

«Территориальный орган Росздравнадзора по РТ выясняет причины смерти ребенка на приеме у остеопата в одной из частных клиник Казани», – отметили в Росздравнадзоре.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что состояние ребенка резко ухудшилось во время приема у остеопата. Сотрудники клиники вызвали скорую помощь, медики пытались спасти жизнь мальчика, но, несмотря на все усилия, он скончался. Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».