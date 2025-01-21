news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Происшествия 21 января 2025 09:02

В Казани годовалый ребенок умер во время приема у остеопата

Скопировать ссылку

В одном из частных медицинских учреждений на улице Амирхана в Казани скончался годовалый мальчик.

Как стало известно «Татар-информу», состояние ребенка резко ухудшилось во время приема у остеопата. Сотрудники клиники незамедлительно вызвали скорую помощь. Врачи предприняли попытки спасти жизнь мальчика, но, несмотря на все усилия, он скончался.

Что стало причиной трагедии, предстоит выяснить специалистам. Между тем, правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

UPD. Прокуратура Ново-Савиновского района Казани организовала проверку. Вопрос о принятии мер реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий.

#умер ребенок в больнице
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100