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В Казани годовалый ребенок умер во время приема у остеопата
В одном из частных медицинских учреждений на улице Амирхана в Казани скончался годовалый мальчик.
Как стало известно «Татар-информу», состояние ребенка резко ухудшилось во время приема у остеопата. Сотрудники клиники незамедлительно вызвали скорую помощь. Врачи предприняли попытки спасти жизнь мальчика, но, несмотря на все усилия, он скончался.
Что стало причиной трагедии, предстоит выяснить специалистам. Между тем, правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
UPD. Прокуратура Ново-Савиновского района Казани организовала проверку. Вопрос о принятии мер реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий.
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