Росздравнадзор предписал регионам выявлять медиков-антипрививочников

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) предписала своим территориальным органам сообщать в Следственный комитет России и прокуратуру сведения о лицах, выступающих против вакцинации от коронавируса Covid-19. При этом особое внимание рекомендовано обращать на медиков-антипрививочников.

О соответствующей инициативе сообщает издание «Медвестник». Оно ссылается на разосланное 1 ноября письмо, которое подписала руководитель ведомства Алла Самойлова. Подлинность документа подтвердили в пресс-службе ведомства.

Теперь сотрудники Росздравнадзора обязаны сообщать в территориальные следственные органы и прокуратуру о гражданах, «деятельность которых имеет признаки правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена статьями 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса Российской Федерации».

Отдельно в письме упомянута необходимость отслеживать деятельность медицинских работников, принимающих участие в антипрививочной кампании. После уведомления прокуратуры или следственных органов территориальные управления в течение трех дней должны в письменном виде сообщить о передаче сведений в федеральный Росздравнадзор.

Документ был составлен после заседания оперативного штаба Министерства здравоохранения РФ по борьбе с коронавирусом. По словам источника издания, на совещании обсуждалось противодействие антипрививочному движению, причем «Минздрав был настроен жестко».

Статья 207.1 УК РФ предусматривает ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Наказание может составлять до трех лет лишения свободы. Статья 207.2 УК РФ затрагивает публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшего тяжкие последствия. Если речь идет о смерти человека, наказание может достигать пяти лет лишения свободы.

Ранее Президент РФ Владимир Путин назвал очень сложной ситуацию с коронавирусом, сложившуюся сейчас в России. Он вновь призвал сограждан прививаться против Covid-19, отозвавшись о вакцинации как о лучшем способе защиты.