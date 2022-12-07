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Общество
7 декабря 2022  10:56

Продолжительность жизни в России повысится на 1,8 года, прогнозирует Росздравнадзор

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Ожидается, что к концу этого года продолжительность жизни в российских регионах повысится на 1,8 года, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. По ее словам, на сегодняшний день показатель смертности в стране ниже пандемийного уровня. Об этом сообщает РИА Новости.

Она напомнила, что Президент России Владимир Путин дал поручение принять все необходимые меры для повышения продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2030 году.

«На сегодняшний день сохраняется минимум младенческой смертности, менее чем на 4,5% уменьшилась смертность от онкологических заболеваний. Еще большее снижение смертности от болезней системы кровообращения. Это почти на 10%», — рассказала Самойлова на юбилейной научно-практической конференции «Медицина и качество — 2022».

#Продолжительность жизни #Общество #росздравнадзор
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