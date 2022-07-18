Путин поручил увеличить продолжительность жизни россиян до 78 лет

Средняя продолжительность жизни россиян должна достичь 78 лет, заявил Президент РФ Владимир Путин. Таких показателей он поручил достичь к 2030 году.

Российские медработники достигли больших успехов в борьбе с пандемией коронавируса, подчеркнул Президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«По итогам второго квартала этого года смертность, слава богу, снизилась у нас в России до уровня 2019 года – допандемийного года, а продолжительность жизни за этот же квартальный период, по предварительным оценкам, превысила 73 года, – отметил он. – В целом это хороший результат, но важно устойчиво двигаться к поставленной цели – росту продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 году».

По словам Путина, этот показатель объединяет в себе усилия по формированию комфортных условий жизни граждан и укреплению их здоровья. Он также призвал ускорить принятие и реализацию программ по борьбе с сахарным диабетом и гепатитом C, подчеркнув, что хотя соответствующее поручение Правительству дано уже давно, работа над ними «до сих пор не начата», передает пресс-служба Кремля.