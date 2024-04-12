Росводресурсы сообщили о старте специального весеннего попуска для нужд Нижней Волги

На основании указаний Росводресурсов сбросные расходы через плотину Жигулевской ГЭС установлены в режиме специального попуска с 11 апреля в объеме 7000 куб. метров в секунду и увеличением к 27 апреля до значений 26000 куб. метров в секунду. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Повышение расходов на Жигулевском гидроузле началось с 7000 кубометров в секунду, увеличиваясь по 1000-2000 кубометров в секунду в сутки. 22 апреля сбросы составят 24000 кубометров. Ожидается, что в таком режиме гидроузел будет работать до 26 апреля, после чего произойдет повышение до 26000 кубометров в секунду», — отметили в пресс-службе.

Волгоградский гидроузел с 9 апреля пропускает по 8000 куб. метров в секунду. Постепенное увеличение будет происходить до 22 апреля. Планируется, что со сбросами в 26000 куб. метров в секунду водохранилище будет работать шесть дней. Скорректированный сценарий специального весеннего попуска позволит более плавно выходить на повышение расходов. Дальнейшие изменения будут зависеть от складывающейся обстановки в бассейне Волги. Следующее заседание межведомственной рабочей группы запланировано на последнюю декаду апреля.

Подробнее о весеннем попуске для нужд Нижней Волги читайте в материале «Татар-информа» – «Лишняя вода не нужна, мало воды - тоже плохо»: сольют ли Волгу в этом году?