«Лишняя вода не нужна, мало воды – тоже плохо»: сольют ли Волгу в этом году?

Уровенный режим водохранилищ Волжско-Камского каскада устанавливается Росводресурсами

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Специальный весенний попуск для нужд Нижней Волги начался накануне

Колебания уровня воды на Волге определяются двумя факторами – водностью конкретного года, на что влияют климатические условия, запасы снега, глубина промерзания почвы, притоки воды в водохранилища и другие условия, и регулированием режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. На природный фактор повлиять невозможно, можно лишь попытаться его предсказать. Поэтому поговорим об антропогенном воздействии.

Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана поддержало предложенный Росводресурсами режим работы Куйбышевского водохранилища на период с 6 по 10 апреля со сбросными расходами в 6300 кубометров воды в секунду. Прежде, на период с 11 марта по 5 апреля, средний сбросный расход был установлен на уровне 5600-5800 кубов в секунду. Согласно расчетам, подготовленным Росводресурсами на основании прогнозных данных по притоку воды, начало специального весеннего попуска для обеспечения сельского и рыбного хозяйства Нижней Волги на Волжско-Камском каскаде стартует 11 апреля.

«Максимальные сбросные расходы должны будут осуществляться при достижении на Куйбышевском водохранилище отметок, близких к нормальному подпорному уровню в 53 метра по Балтийской системе высот (БС). При этом возможны корректировки начала и графика специального попуска – с учетом того, как будет проходить весеннее половодье», – сообщили нам в пресс-службе Минэкологии РТ.

Как рассказали в Гидромете Татарстана, уровенный режим водохранилищ Волжско-Камского каскада устанавливается Росводресурсами. На основании указаний этого ведомства сбросные расходы через плотину Жигулевской ГЭС устанавливались в режиме специального попуска с 11 апреля в объеме 7000 кубометров в секунду с увеличением к 27 апреля до 26 000 куб. метров в секунду (плюс-минус 500 кубов в секунду).

Накануне, по окончании первого этапа специального попуска, в Росводресурсах прошло плановое совещание, на котором обсудили оперативную обстановку.

«Повышение расходов на Жигулевском гидроузле началось с 7000 куб. метров в секунду. Увеличиваясь по 1000-2000 куб. метров в сутки, 22 апреля сбросы составят 24 000 куб. метров в секунду. Ожидается, что в таком режиме гидроузел будет работать до 26 апреля, после чего произойдет повышение до 26 000 куб. метров в секунду.

Волгоградский гидроузел с 9 апреля пропускает по 8000 куб. метров в секунду. Постепенное увеличение будет происходить до 22 апреля. Планируется, что со сбросами в 26 000 куб. метров в секунду водохранилище будет работать шесть дней», – сообщили «Татар-информу» по итогам совещания в пресс-службе Росводресурсов.

Повышение расходов на Жигулевском гидроузле началось с 7000 куб. метров в секунду. 22 апреля сбросы составят 24 000 куб. метров в секунду Фото: © ShinePhantom, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Режимы работы гидроузлов Волжско-Камского каскада согласовали на заседании межведомственной рабочей группы 3 апреля. Как пояснили нам в Росводресурсах, на совещании 11 апреля специалистами был смоделирован более плавный выход на повышенные расходы.

«Дальнейшие изменения будут зависеть от складывающейся обстановки в бассейне Волги. Следующее заседание межведомственной рабочей группы запланировано на последнюю декаду апреля. На нем озвучат уточненный прогноз Росгидромета на второй квартал и на май, также специалисты оценят ход развития половодья, наполненность водохранилищ и прохождение спецпопуска», – отметили в пресс-службе ведомства.

Три фазы Куйбышевского водохранилища

В настоящее время в связи с прохождением весеннего половодья на малых реках в Татарстане и в других регионах, формирующих бассейн Куйбышевского водохранилища, на нем наблюдается фаза весеннего наполнения.

«Уровень воды на Куйбышевском водохранилище 8 апреля, по данным гидрологического поста в Верхнем Услоне, составил 51,90 м БС. За сутки он повысился на 15 см. За период с 3 по 8 апреля уровень воды у Казани увеличился на 93 см. Тенденция увеличения уровня воды в водохранилище отмечена всеми гидрологическими постами, расположенными на Волжском и Камском участках», – сообщили нам в Гидромете РТ.

По данным на аналогичную дату 2023 года, уровень воды у Верхнего Услона составлял 53,33 м БС, что на 33 см выше нормального подпорного уровня и на 143 см – значений уровня воды, зафиксированного в 2024 году.

Уровень воды на Куйбышевском водохранилище 8 апреля составил 51,90 м БС. За сутки он повысился на 15 см Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В то же время в Гидромете РТ подчеркнули: «Сравнивать текущий уровень с нормальным подпорным уровнем или со значением прошлого года не совсем корректно. Наиболее информативно сравнение значений уровня воды со среднемноголетним показателем, соответствующим значению 50,05 м БС на 8 апреля у Казани (за период осреднения с 1957 по 2023 год)».

Специалисты ведомства пояснили, что, исходя из анализа среднемноголетних уровней воды, на Куйбышевском водохранилище выделяют следующие фазы:

предполоводной глубокой сработки (спуска, – прим. Т-и) уровня воды, которая, по среднемноголетним данным, наблюдается до 25 марта при уровнях у Казани в 49,03 м БС. Фаза необходима для освобождения свободной емкости водохранилища при последующем его наполнении за счет увеличения бокового притока при прохождении весеннего половодья на малых реках;

весеннего наполнения, которое, по среднемноголетним данным, наблюдается до 3 мая при уровнях у Казани, близким к нормальному подпорному уровню в 53 м БС. На эту фазу накладываются ежегодные специальные попуски в низовья Волги для обеспечения рыбохозяйственной и сельскохозяйственной полок;

летне-осенней стабилизации с общей тенденцией на понижение уровня воды. В соответствии с основными правилами использования водных ресурсов Куйбышевского водохранилища на Волге опасным уровнем воды для судоходной навигации является 49 м БС.

В 2023 году Куйбышевское водохранилище наполнилось к межени лишь до отметки 51,87 м БС по причине длительности специального попуска в Нижнюю Волгу Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Неверный прогноз и засушливое лето»: почему Волга обнажила дно в 2023 году?

Причины прошлогоднего обмеления Волги объяснило Минэкологии Татарстана. По данным пресс-службы, в 2023 году Куйбышевское водохранилище наполнилось к межени лишь до отметки 51,87 м БС по причине длительности специального попуска в Нижнюю Волгу (рыбохозяйственной полки). Ситуация осложнилась длительным (с мая по октябрь) засушливым периодом на территории Волжско-Камского бассейна. По данным Росгидромета, приток к водохранилищам в меженный период составлял от 55% нормы в мае 2023 года, 56% в июне, 66% в июле, 77% в августе, 65% в сентябре и 68% в октябре. Суммарная величина притока в июле-августе не превышала 4000 кубометров в секунду.

«Для обеспечения работы водозаборов хозяйственно-питьевого назначения Астраханской области, рыбного хозяйства, энергетики и судоходства на Нижней Волге расходы воды через гидроузел Куйбышевского водохранилища в течение всего летнего периода устанавливались в объеме 5000 куб. метров в секунду. Превышение величины расхода воды над объемом притока привело к значительному, относительно других лет, снижению уровня водоема», – отметили в пресс-службе.

Александр Шадриков рассказал журналистам, что в течение 2023 года власти Татарстана неоднократно высказывались по вопросу сохранения и восстановления уровня Волги Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков рассказал журналистам, что в течение 2023 года власти Татарстана неоднократно высказывались по вопросу сохранения и восстановления уровня Волги и водных биоресурсов. Представители республики призывали к сокращению сброса через гидроузлы, а также к максимальной экономии водных ресурсов.

«Волжско-Камский каскад – это 13 гидроузлов, интересантов – 15 субъектов [Федерации]. Волжско-Камский каскад строили великие и умные люди. Гидроузел сегодня – это не просто красота, но и судоходство, рыболовство, водоснабжение, много направлений. На заседаниях (межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, – прим. Т-и) мы только три раза поддержали предложения, а девять раз были против, пять субъектов [Федерации] были против. Вопрос обсуждается очень горячо. Перед тем, как выйти с предложением, мы с министрами всё обсуждали в специально созданной группе», – рассказывал Шадриков.

На протяжении всего летнего периода прошлого года республика от имени пяти регионов: Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Ульяновской и Самарской областей – выступала с предложением сократить сбросные расходы через Жигулевский и Волгоградский гидроузлы.

«Мы предлагали строго соблюдать правила использования водных ресурсов», – отмечал министр экологии и природных ресурсов РТ.

«Свияга — основной показатель». Пик весеннего половодья на реке пройден

При этом представители регионов Нижней Волги в прошлом году выступали за увеличение сбросных расходов, и к их мнению прислушивались. Министр экологии и природных ресурсов РТ уточнил, какие еще причины способствовали рекордному обмелению Волги годом ранее. По его данным, это неточные прогнозы, сделанные Гидрометцентром РФ, слабые снегозапасы, летняя засуха.

«Почему все это произошло? Росгидромет сказал, что с Камы пойдет вода. Мы выступали против попусков, потому что моделировали Каму. В том году на горах, на Урале не было снега. Мы помним, как уходили в зиму. Говорили – будут боковые притоки, но в прошлом году Свияга вообще не вышла из берегов. Свияга – основной показатель, коль она не вышла из берегов, мы не получим боковые притоки. Снегозапас, который был, просто ушел в грунт, поскольку земля была сухая», – подчеркнул министр.

«Говорили — будут боковые притоки, но в прошлом году Свияга вообще не вышла из берегов. Свияга — основной показатель, коль она не вышла из берегов, мы не получим боковые притоки» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Следующая ошибка Гидрометцентра РФ, по его данным, заключалась в том, что метеорологическое ведомство не спрогнозировало, что растаявший снег стечет по рекам.

«Весенние процессы зависят от многих факторов, которые нужно учитывать при прогнозировании и научиться моделировать», – пояснил Шадриков.

Он напомнил, что уровень водохранилищ важен для судоходства, развития внутреннего туризма, в том числе – Великого Волжского пути.

Как развиваются в этом году весенние процессы на Свияге, «Татар-информ» узнал у Гидромета РТ. Нам сообщили, что «пик весеннего половодья на Свияге в 2024 году уже пройден». Интенсивный подъем уровня воды, увеличение стоковых характеристик и формирование паводочной волны на Свияге, по данным гидрологического поста у Буинска, начался 26 марта 2024 года.

«Максимальный уровень весеннего половодья на Свияге был отмечен 6 апреля и составил 919 см, что выше среднемноголетних максимальных значений на 179 см. Общий подъем уровня воды составил 6 метров 17 сантиметров, отмечалось неблагоприятное гидрометеорологическое явление – выход воды на пойму. При этом уровне пойма у Буинска была затоплена на глубину 109 см. В настоящее время наметилась тенденция к спаду паводочной волны», – сообщили в Гидромете РТ.

Максимальный уровень воды на Свияге за всю историю наблюдений был зафиксирован 16 апреля 2005 года на отметке 1042 см. В заключение в ведомстве отметили, что прогнозы уровня воды по Куйбышевскому водохранилищу структурными подразделениями Росгидромета не составляются. На вопрос, стоит ли опасаться повторения негативного сценария 2023 года на Волге, в Гидромете Татарстана ответили так: «На Куйбышевском водохранилище отмечаются маловодные, многоводные и средние по водности годы».

Каким будет этот год по предварительным прогнозам, в ведомстве не пояснили.

С начала апреля Куйбышевское водохранилище перешло в режим наполнения в связи с началом весеннего половодья Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Минэкологии Татарстана давать такие прогнозы не уполномочено»

Как отмечалось, с начала апреля Куйбышевское водохранилище перешло в режим наполнения в связи с началом весеннего половодья. В Минэкологии Татарстана напомнили, что правилами использования водных ресурсов для водохранилища установлены характерные отметки: нормальный подпорный уровень – 53 м БС, минимальный навигационный – 49 м БС. Максимальный форсированный уровень в период половодья составляет 53,3 м БС, а нормальный уровень предполоводной сработки – 48 м БС.

«Данные уровни позволяют обеспечивать использование водных ресурсов Куйбышевского водохранилища, не допуская при этом превышения регламентных отметок. По данным УГМС (Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, – прим. Т-и) Татарстана, уровень водохранилища по гидропосту Верхний Услон на 5 апреля 2024 составил 51,26 метра по БС. До нормального подпорного уровня (53 метра по БС) водохранилище наполняется к началу навигационной межени – 1 июля», – добавили в пресс-службе Минэкологии.

Может ли негативная ситуация на Волге повториться в 2024 году? На этот вопрос в Минэкологии Татарстана ответили так:

«Все зависит от величины притока воды в водохранилища, водности года и принятия решений в вопросах регулирования. Министерство экологии и природных ресурсов РТ давать такие прогнозы не уполномочено. Вместе с тем в рамках работы межведомственной рабочей группы министерство доносит до участников процесса регулирования позицию Республики Татарстан».

Следующий вопрос: что нужно сделать, чтобы не допустить негативного развития событий в 2024 году?

«В соответствии со статьей 45 Водного кодекса РФ использование водохранилищ осуществляется в соответствии с правилами использования водохранилищ. Также Водным кодексом установлено, что установление режимов пропуска паводков, специальных попусков, наполнения и сработки (выпуска воды) водохранилищ относится к полномочиям Федерального агентства водных ресурсов. Исходя из складывающихся гидрологических условий на основе результатов моделирования процессов пропуска половодья Федеральным агентством устанавливаются режимы работы водохранилищ», – сообщили в Минэкологии Татарстана.

Дмитрий Иванов: «В прошлом году наполнение водохранилища весной происходило в нормальном темпе, а вот потом, видимо, вода не пришла к нам на Среднюю Волгу» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Нужно удержать уровень воды хотя в период нереста»

Как сообщил нам заместитель директора по научной работе Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Дмитрий Иванов, критической ситуации на Волге и Волжско-Камском водохранилище в связи с прохождением паводка в этом году пока не наблюдается. На Казанке весенние процессы проходят достаточно сглаженно.

«В прошлом году наполнение водохранилища весной происходило в нормальном темпе, а вот потом, видимо, вода не пришла к нам на Среднюю Волгу. На Нижней Волге практически ежегодно наблюдаются высокие потребности в воде для прохождения нереста, а затем для обеспечения сельскохозяйственной деятельности. Количества воды, которое пришло весной, было достаточно. Начиная с июня количество осадков было существенно ниже, что обусловило дефицит воды», – напомнил Иванов.

Спикер отметил, что Куйбышевское водохранилище используется в разных целях – для нужд энергетики, водного транспорта, рыбного и сельского хозяйства, а также играет важную роль в водоснабжении городов и населенных пунктов. Водозаборы могут нормально функционировать и обеспечивать людей качественной водой лишь при определенном уровне. Суда при низком уровне воды садятся на мель, такая проблема наиболее остро стоит на Чебоксарском водохранилище. В Татарстане в последние годы суда тоже частенько встают на мель, но уже ближе к осени.

«У каждого региона есть свои интересы при использовании воды. Однако в прошлом году уровень воды в водохранилище не падал до отметки «мертвого объема». Когда осенью сформировалась отметка в 51,5 метра, она была предкритической. К тому времени уровень водохранилища должен был быть понижен в соответствии с правилами эксплуатации», – сообщил Иванов.

«Мелководья – это природные фильтры, где сосредоточена жизнь. Они выполняют функции очистки воды от загрязняющих веществ» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Спикер пояснил, чем чревато обсыхающее мелководье. Это, по его словам, приводит к гибели водной флоры и фауны, что негативно сказывается на экосистеме водохранилища, его самоочищающей способности.

«Мелководья – это природные фильтры, где сосредоточена жизнь. Они выполняют функции очистки воды от загрязняющих веществ. Когда происходит обсыхание мелководья, особенно в период нереста, это весьма негативно сказывается на качестве воды и воспроизводстве рыбных ресурсов. Нам нужно удержать уровень воды хотя бы в период нереста – до середины июня. В идеале, конечно, держать уровень водохранилища на проектной отметке в 53 метра с небольшими погрешностями. Лишняя вода не нужна, мало воды – тоже плохо. Это как раз золотая середина, которая была определена проектом», – подчеркнул ученый.

Он заметил, что на уровне Правительства России Росводресурсы отстаивают интересы регионов, но, как всегда, «выбирают наименьшее из зол, наименьший ущерб, который может быть причинен либо природе, либо хозяйству». Дмитрий Иванов выразил надежду, что комиссия по развитию водохозяйственных комплексов бассейнов Волги и Дона, созданная по поручению Президента России Владимира Путина, учтет интересы всех регионов и водохозяйственную обстановку на разных отрезках реки.

Однако когда заработает эта комиссия – неизвестно. Вот как ответили на запрос «Татар-информа» о ее работе в пресс-службе Минприроды России:

«Сегодня идет работа по определению состава Правительственной комиссии по развитию водохозяйственных комплексов бассейнов рек Волги и Дона. Персональный состав определит Правительство России. После утверждения документов о создании будет определен порядок работы комиссии».

Напомним, что Куйбышевское водохранилище является нижней ступенью Волжско-Камского каскада водохранилищ и относится к Нижне-Волжскому бассейновому округу. Полезный объем водохранилища позволяет осуществлять неполное годичное, сезонное, недельное и суточное регулирование стока Волги в интересах различных водопотребителей и водопользователей. Главными из них являются энергетика, водный транспорт, водоснабжение, рыбное и сельское хозяйство.

Куйбышевское водохранилище, как основной регулятор волжского стока, играет особую роль в обеспечении режима специального весеннего попуска в низовья Волги, ежегодно проводимого в интересах рыбного и сельского хозяйства. Эта роль заключается в преобразовании поступающего в водохранилище пикового притока в заданный режим сбросных расходов, соответствующий графику спецпопуска, утвержденному Росводресурсами.