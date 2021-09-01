Ростуризм продлил окно продаж по программе туристического кешбэка

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) решило продлить очередной этап продажи туров с кешбэком на две недели — вплоть до 14 сентября этого года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Продажи туров в рамках текущего периода программы туристического кешбэка должны были завершиться 31 августа. Однако из выделенных на него Правительством России 6,7 млрд рублей остались неиспользованными 400 млн.

В результате эти средства было решено направить на стимулирование продаж туров в низкий сезон, пояснила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. «У туристов появилось еще две недели, чтобы спланировать путешествие на осень. Это особенно важно для путешественников, которые опасаются заранее бронировать поездки в период пандемии. У путешествий осенью — свои преимущества», — подчеркнула она.

По расчетам ведомства, продление окна продаж позволит дополнительно отправиться в поездки по России осенью и в декабре еще примерно 100 тыс. туристов. Дополнительный доход отрасли может составить более 2 млрд рублей.

Таким образом, еще в течение двух недель россияне смогут покупать пакетные туры и проживание, чтобы отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. При этом в приобретенные по программе речные и морские круизы можно отправляться уже с 1 сентября и до окончания навигации.

Как и ранее, поездку нужно оплатить картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности этой платежной системы. Тогда в течение пяти дней туристы смогут вернуть 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей.