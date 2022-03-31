Ростуризм запустит чартерные рейсы практически во все федеральные округа России

В весенне-летний период 2022 года Ростуризм организует чартерные программы практически во все федеральные округа страны, заявила глава ведомства Зарина Догузова на встрече Правительства РФ с представителями туриндустрии. Об этом сообщает РИА Новости.

Догузова отметила, что для граждан будут организованы чартеры на Кавказ, в Калининградскую и Тюменскую области, Татарстан, Карелию, на Алтай, а также на Байкал, Камчатку и Сахалин.

«Это практически все федеральные округа – и прекрасная возможность открывать для людей новые направления для отдыха в стране», – сказала она.

По словам главы Ростуризма, благодаря субсидированию половины стоимости фрахта самолета россияне могут приобрести пакетные туры в полтора или в два раза дешевле.

Она также рассказала о совместном формате железнодорожных круизов с РЖД, в которых на время путешествия поезда становятся «отелями на колесах».

Уже этим летом первые отдыхающие смогут отправится в Карелию, регионы Северо-Запада, на Кавказ и Байкал на поезде. Продолжительность такого путешествия от пяти до семи дней. Кроме того, для путешественников была разработана специальная линейка коротких маршрутов выходного дня.

Ранее гендиректор компании AVT – одного из крупнейших игроков рынка авиабилетов Азамат Сабиров поделился с «Татар-информом» мнением о том, что речные круизы могли бы стать популярным направлением для развития внутреннего туризма в Татарстане.