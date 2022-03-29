«Для внутреннего туризма сейчас рахат»: чем смогут заменить татарстанцы берег турецкий?

Закрытие неба ряда стран для авиаперевозок и санкционные пакеты Запада осложнили турпоездки многим россиянам. «Татар-информ» пообщался с экспертами отрасли и узнал, где можно отдохнуть этим летом и стоит ли ожидать открытия новых направлений, а также роста цен на путешествия.

«Речной туризм мог бы стать драйвером туризма в Татарстане, у нас есть три больших реки» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Азамат Сабиров: «Выездной туризм упадет где-то на 70%»

Идеальным вариантом для развития внутреннего туризма в Татарстане мог бы стать речной туризм. Таким мнением с «Татар-информом» поделился генеральный директор компании AVT — одного из крупнейших игроков рынка авиабилетов Азамат Сабиров.

«Речной туризм мог бы стать драйвером туризма в Татарстане, у нас есть три больших реки. Этот вопрос поднимал Президент Татарстана Рустам Минниханов. Однако необходимо решить вопрос с заправками на них. Если посмотреть на опыт других стран — в Америке, Германии, у них на озерах организованы яхт-клубы, где можно заправиться, каждые полчаса пути есть такие станции. У нас же в Татарстане пока можно заправиться только в двух местах. Если решить этот вопрос, я думаю, это будет прекрасная возможность отдыхать внутри республики. Для внутреннего туризма сейчас прям рахат (наслаждение)», — отметил собеседник агентства.

Азамат Сабиров добавил, что в России для путешествий также имеется много красивых мест. Если обратиться к опыту тех же США, то жители этой страны зачастую путешествуют только по своей территории. Однако несмотря на огромный резерв и потенциал красивейших мест нашей страны, не всегда есть возможность открыть свой бизнес и работать в этой сфере на благо туристов.

«В России необходимо урегулировать вопрос с законодательством. Открывать локации для внутреннего туризма порой сложно из-за проблем именно с законодательством. Как только этот вопрос будет решен, бизнесу будет проще открывать новые локации, и рост пойдет, так как спрос на внутренний туризм есть», — поделился мнением генеральный директор компании AVT.

Государство могло бы субсидировать внутренние рейсы, чтобы россияне могли летать на Камчатку, Сахалин, Карелию за 5-7 тыс. рублей Фото: © «Татар-информ»

Также, по мнению Азамата Сабирова, государство могло бы субсидировать внутренние рейсы, чтобы россияне могли летать на Камчатку, Сахалин, Карелию за 5-7 тыс. рублей. «У людей будет возможность посмотреть на свою страну. Понятно, что там будет не все так гламурно и чисто, как в других местах, но природа очень красивая», — отметил Сабиров.

Комментируя сегодняшнюю ситуацию в мире и России, собеседник агентства отметил, что для сферы туризма пандемия Covid-19 оказалась «детским лепетом» по сравнению с санкционным давлением. По словам эксперта, санкции привели к скачку роста валют — это значит, что сам продукт дорожает в два раза. В отношении российских авиакомпаний введены санкции, соответственно, из более чем 800 самолетов за рубеж может летать только 178. При этом летать могут только «Суперджеты», которые не рассчитаны на полеты большой дальности. Сабиров также рассказал, что сейчас в аэропорту Сочи организуется международный хаб: объект располагается между гор со стороны моря, с не очень комфортными погодными условиями, но может быть интересен для туристов.

«С 1 апреля начнутся транзитные полеты через Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан. Из Казани на “Суперджете” начинаем летать в Анталью, но цены пока очень высокие, в два раза выше, чем были», — отметил собеседник агентства.

По прогнозам, выездной туризм упадет где-то на 70% — обстановка в мире пока не предполагает к выездному отдыху, люди сейчас в тревоге, некоторые из них боятся лететь за границу, у других физически нет средств Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По прогнозам эксперта, выездной туризм упадет где-то на 70% — обстановка в мире пока не предполагает к выездному отдыху, люди сейчас в тревоге, некоторые из них боятся лететь за границу, у других физически нет средств. Имеются ограничения и по вылетам, некоторые крупные чартерные перевозчики, как Azur air, вообще припарковали свои самолеты и ввели простой для сотрудников. Все эти факторы привели к удорожанию отдыха вдвое и втрое. Поэтому, по мнению специалиста, дачный отдых или внутренний туризм в этом году станут наиболее популярными среди россиян.

Что касается внутреннего туризма по России, то цены на него растут тоже. «“Букинг” ушел, отели начали поднимать цены на 20-30%. Ростуризм должен с этим разобраться», — рассказал генеральный директор компании AVT.

Рамиль Мифтахов: «Лучше переориентироваться на Россию»

С коллегой в прогнозах солидарен и президент Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов. По его мнению, путешествия, майские каникулы и летние отпуска в 2022 году для большинства россиян будут переориентированы на Россию из-за удорожания отдыха за границей.

«Санкции сильно ударили по туризму, особенно по главному компоненту — перевозке за рубеж. Учитывая, что все самолеты в лизинге ограничены, то, соответственно, почти все компании, которые занимается чартерной перевозкой за рубеж, „встали“. Даже на регулярной основе пока все сложно», — отметил он.

Для любителей заграничного отдыха будут открыты популярные направления в Турцию, Египет, ОАЭ.

«Мы ожидаем возможный доступ на турецкий, египетский рынок, летать будут Turkish Airlines, которые уже запустили регулярные рейсы в Москву и Санкт-Петербург. К сожалению, тот большой объем, когда в неделю только из Татарстана вылетало от 10 до 20 рейсов, физически невозможно будет выполнить. Да, можно забронировать гостиницу, но добраться до нее будет очень сложно», — поделился собеседник агентства.

«Летом в Эмиратах жарко, это не станет массовым направлением» Фото: pixabay.com

Если говорить о других странах, например ОАЭ, то, по мнению эксперта, Арабские Эмираты не станут массовым направлением. «Летом в Эмиратах жарко, это не станет массовым направлением. Летает Fly Dubai, возможно, эта компания будет использоваться для транзита через Дубай в другие страны. При наличии шенгенской визы и транзитной перевозки любо турист может добраться в любую точку Европы, если есть желание», — сказал Мифтахов.

По словам эксперта, учитывая рост курсов доллара и евро, отдых за рубежом станет достаточно дорогим удовольствием — в среднем он подорожал на 50%.

«Однако перелеты, например, подорожали не только из-за курса, но и из-за того, что нет высокой конкуренции, и стоимость сразу выросла. В Турцию билет стоит уже 70-80 тыс. рублей. А без багажа с ручной кладью лететь — 50-60 тыс. рублей. Для россиян это неактуальная история», — добавил Мифтахов.

Если пакетный тур за рубеж был куплен по раннему бронированию, то не стоит торопиться вносить оставшиеся деньги за путевку. «Я советую никаких дополнительных затрат сразу не нести. В данном случае надо соизмерить свои финансовые возможности по тому курсу, сколько осталось доплатить. Если в раннем бронировании была Турция и не понятно, полетит Турция или нет, как, например, в апреле, то нужно максимально отсрочить платеж. Если вылет в страну по раннему бронированию не осуществляется и нет возможности вернуть средства, то лучше переориентироваться на другую страну, в данном случае — Россию», — заключил Рамиль Мифтахов.

Рустем Тарзиманов: «Сезон по направлению Турции реален»

Директор по продажам бюро туристических услуг «Салават City Center» Рустем Тарзиманов в беседе с «Татар-информом» заявил, что у международного выездного туризма на данный момент есть два пути.

По словам собеседника агентства, есть шанс, что весной и в течение лета начнут летать прямые рейсы в Анталию. Возможно, это будут чартерные рейсы, что позволит немного снизить стоимость билетов, и отдых станет доступнее для граждан Татарстана.

Есть шанс, что весной и в течение лета начнут летать прямые рейсы в Анталию. Возможно, это будут чартерные рейсы Фото: pixabay.com

Тарзиманов предположил, что такая вероятность есть, потому что чартерные авиакомпании, связанные с туроператорами с турецкими корнями — Anex, Pegas, Coral (у них есть афилированные компании Azur Air, Nord Wind и Royal Flight), прорабатывают вопрос перевода авиакомпаний, находящихся в России и попавших под санкции, под юрисдикцию Турции.

«Если такая схема сработает, то компании выйдут из-под санкций и смогут выполнять рейсы. Тогда в какой-то степени сезон по направлению Турции реален», — отметил эксперт.

Если же эта схема не сработает, то отдых в этом году большая часть россиян не сможет себе позволить, прежде всего, из-за повышения валютного курса, а во-вторых, из-за нехватки перевозки. «В Стамбул можно и сейчас полететь, но цена билета от 80 тыс. рублей. А раньше билет стоил 20-25 тыс. рублей», — сказал Рустем Тарзиманов.

Также эксперт дал совет тем, кто заранее оплатил тур, а затем он отменился по форс-мажорным обстоятельствам. Самый лучший вариант, по его словам, сделать перебронь на ближайшие даты и воспользоваться оплатой, которая была внесена за другой тур, даже если это будет менее выгодное предложение.

Так, сам Рустем Тарзиманов должен был вылететь 5 марта в Египет, однако рейс за полдня до вылета был отменен. «Тогда передо мной возникло два варианта: либо перебронироваться на то, что летает и пока туризм вообще существует, либо эти деньги „зависнут“ на депозите и состоится ли поездка потом — не понятно. Я перебронировал тур и уже 9 марта летел в Эмираты», — поделился историей собеседник агентства.

«С международной карты исчез „Аэрофлот“. Трудно сказать, надолго ли, пока компания переоформит самолеты, перестрахует их, сформирует другой паркинг» Фото: © «Татар-информ»

Сергей Пасечник: «Всё, что было неожиданно, уже произошло»

Глава одной из старейших турфирм Казани Companion SP Сергей Пасечник в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» отметил, что туризму в России еще никогда не было настолько плохо, как в нынешних условиях. Но с другой стороны, именно эта ситуация поможет привлечь туристов в Татарстан.

По словам эксперта, сейчас можно полететь в Эмираты, на Мальдивы, Сейшелы, в Шри-Ланку, Индию, Турцию, Сербию — этот список обкатан российскими туроператорами. Однако самый сложный вопрос заключается в том, на чем лететь.

«С международной карты исчез „Аэрофлот“. Трудно сказать, надолго ли. Пока компания переоформит самолеты, перестрахует их, сформирует другой паркинг, на это уйдет время. На российский флот пока рассчитывать не приходится. Ждать открытия новых направлений тоже не стоит. Возможно, еще появятся туры в Египет или Тунис. Я предполагаю, что могут быть и Испания, и Греция, но это не точно», — отметил собеседник агентства.

Пасечник отметил, что туризму в России еще никогда не было настолько плохо, как в нынешних условиях. Но с другой стороны, именно эта ситуация поможет привлечь туристов в Татарстан Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Помимо отсутствия перевозок беспокоит нестабильный курс рубля. Если появляется какое-то предложение, то на него надо реагировать моментально. Если появляется цена, то она держится час или два. Дальше уже турагентам трудно контролировать цену, особенно если клиент начинает думать и сравнивать. Сейчас ситуация изменилась, нет времени выбирать, выбор ограниченный», — посоветовал Сергей Пасечник.

По совету эксперта, в случае если бронирование тура пришлось на весну, то стоит пересмотреть даты на попозже и перебронировать тур на осень. «Осенью станет ясно, на чем лететь и по каким ценам. Однако всё, что было неожиданно, уже произошло. В принципе, бояться лететь не стоит», — заключил эксперт.