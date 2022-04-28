Ростуризм: В этом году финансирование получат более 600 проектов в регионах

В России продолжается поддержка развития туристической инфраструктуры в регионах. В этом году субсидии от государства получат более 600 проектов, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Об этом сообщается в Telegram-канале Кабмина.

«Мы в постоянном режиме работаем и над доступностью интраструктурной. В этом году у нас 3,5 млрд рублей будет направлено на субсидии в регионы, чтобы поддержать регионы и бизнес на развитие различной туристической инфраструктуры <...> В этом году мы рассчитываем поддержать не менее 600 самых разных проектов», – рассказала руководитель ведомства.

Она отметила, что господдержку могут получить, в частности, проекты по созданию кемпингов и автокемпингов, обустройству туристических маршрутов, пляжей, созданию системы навигации, маркировки, обустройства зон отдыха и другие.

По словам Догузовой, все популярные для туристического отдыха регионы уже подтвердили готовность принимать большой поток туристов начиная с майских праздников.

Ростуризм рассчитывает, что с мая по сентябрь в России отдохнут более 31 млн человек — на 20% больше, чем в прошлом году.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что Татарстан получит 230 млн рублей на строительство модульных гостиниц.