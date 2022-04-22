Татарстан получит 230 млн рублей на строительство модульных гостиниц

Правительство выделит 19 регионам России 4 млрд рублей на строительство быстровозводимых гостиниц. 230 млн из них будут направлены в Татарстан, говорится в распоряжении, подписанном Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Объекты туристской инфраструктуры появятся в местах строительства кемпингов и автокемпингов. При этом каждая из гостиниц будет рассчитана не менее чем на 2,5 тыс. номеров.

«Каким бы красивым и уникальным ни было место, если там нет хотя бы базовых условий комфорта, оно не станет популярным. Тем более что многие путешествуют с детьми», — отметил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

К тому же, добавил он, появление таких гостиниц позволит увеличить номерной фонд в регионах и создать новые рабочие места. Данный проект поддержал и ряд российских бизнесменов. Они готовы вложить в него еще свыше 4,5 млрд рублей.