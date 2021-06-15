Ростуризм предупредил о загруженности курортов на Черном море

Российские черноморские курорты загружены максимально. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, сообщает РИА Новости.

Основными причинами наплыва туристов стали ограничение перелетов в другие страны из-за растущей заболеваемости коронавирусом и нехватка современных отелей.

В ближайшие годы планируется увеличить количество новых комфортабельных гостиниц и создать не менее 20 тыс. номеров в курортных и оздоровительных зонах на Черном море.

«Сегодня, для сравнения, на всю страну порядка 60 тыс. номеров под федеральными и международными брендами, и находятся они в основном в крупных городах», — пояснила Догузова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Кипр стал самой популярной страной для заграничного отдыха россиян этим летом.