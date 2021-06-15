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Ру Тат
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15 июня 2021  02:32

Россияне назвали Кипр самой популярной страной для летнего отдыха

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В 2021 году Кипр является самой привлекательной страной для летнего отдыха у россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование одного из российских банков.

В основном туристов привлекает теплое Средиземное море и красивые пейзажи острова. 

Средний чек покупок билетов на Кипр, совершенных по банковской карте, составляет 4 840 рублей.

В список популярных мест для отдыха также попали Греция, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты.

Также российские туристы часто выбирают отдых в Крыму. Кроме того, увеличился приток путешественников в Санкт-Петербург.

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