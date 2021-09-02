Ростуризм планирует запустить «вакцинные» туры для иностранцев до конца 2021 года

До конца 2021 года в России запустят «вакцинные» туры для иностранцев. Об этом в кулуарах ВЭФ-2021 рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, сообщает РИА Новости.

«Мы рассчитываем запустить „вакцинные“ туры в этом году, — отметила глава ведомства. — Мы предлагаем [это] всем странам, с которыми к моменту запуска „вакцинных“ туров будет запущено регулярнее авиасообщение».

В июне на Петербургском международном экономическом форуме Президент России Владимир Путин поручил Правительству проработать вопрос об организации «вакцинного» туризма — организации платной вакцинации от Covid-19 в cтране для иностранцев.