Ростуризм планирует запуск нового этапа туристического кешбэка

В ноябре—декабре в России может стартовать новый этап туристического кешбэка. О планах Ростуризма рассказала руководитель ведомства Зарина Догузова.

«Мы рассчитываем, что до конца этого года запустим продажи низкого этапа зимнего сезона после 15 января. По датам — не раньше ноября–декабря, но это еще не точно. Мы прорабатываем эту возможность», — объяснила специалист.

По ее словам, необходимости в дополнительном финансировании программы пока не возникло. «Мы исходим из того, что выделенных 5 млрд рублей на следующий год будет достаточно для стимулирования низкого сезона: зима–начало весны и осень–зима», — пояснила Догузова.

Специалист напомнила, что в 2021 году программа кешбэка отчасти работала в качестве антикризисной меры, однако уже с 2022-го ситуация изменится. «Со следующего года мы выходим на целевую картину того, что эта программа — исключительно на низкий сезон. В высокий кешбэк нецелесообразен», — подчеркнула глава Ростуризма.

Условия программы останутся прежними.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что россияне вернули около 4,5 млрд рублей по программе детских туров с кешбэком.