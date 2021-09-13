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Ру Тат
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13 сентября 2021  18:38

Россияне потратили более 10 млрд рублей на детские туры с кешбэком

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Жители России приобрели 384 тыс. путевок в детские лагеря по программе туристического кешбэка. При этом им было возвращено около 4,5 млрд рублей, рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Чуть более трех месяцев работала программа детского туристического кешбэка. Она завершилась 31 августа. Было приобретено 384 тыс. путевок на 10 млрд рублей. Возврат части стоимости составил почти 4,5 млрд рублей», — цитирует специалиста РИА Новости.

Она напомнила, что программа начала действовать 25 мая, купить путевку можно было до 31 августа, а возвратиться — до 15 сентября.

По правилам программы гражданин мог вернуть до 50% от суммы, потраченной на приобретение путевки, но не более 20 тыс. рублей. Средства автоматически возвращались на карту «Мир».
 

#детские лагеря #путешествия #Ростуризм
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