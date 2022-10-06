Ростуризм: Бизнес просит нас оставить программу туристического кешбэка

Ростуризм обсудит с российским Правительством дальнейшее госфинансирование программы туристического кешбэка, заявила глава ведомства Зарина Догузова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы исходим из того, что программа туристического кешбэка не закрывается, и мы вернемся к вопросу ее финансирования в ходе исполнения федерального бюджета в 2023 году и в последующие годы», — сказала она.

По словам Догузовой, проект показал себя очень эффективно, а туристы, бизнес и регионы были довольны. «Отраслевой бизнес, конечно, просит и нас активно в этом деле поддерживает», – подчеркнула она.

Напомним, 25 августа на реализацию программы было направлено 3 млрд рублей, из которых более 1 млрд израсходовали на возврат средств, потраченных россиянами на путевки, в первые десять дней с момента старта осеннего этапа. Чаще всего российские путешественники выбирали для отдыха Кавказские Минеральные Воды, Сочи и Крым. По инициативе Президента РФ Владимира Путина был предусмотрен повышенный кешбэк за поездки на Дальний Восток.