С 25 августа россияне вернули по программе туристического кешбэка более миллиарда рублей

Программой туристического кешбэка воспользовались более 200 тыс. человек. Они приобрели туров или оплатили проживание в гостиницах на 5,5 млрд рублей, вернув при этом более 1 млрд рублей, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Всего по словам Догузовой на осенний этап туристического кешбэка выделили 3 млрд рублей, передает ТАСС. Если средства будут выбраны раньше, то продажи завершатся досрочно, пояснила она. По данным Ростуризма, программа кешбэка позволяет увеличить продажи туров и число бронирований отелей в два-три раза.

Напомним, новый этап туристического кешбэка стартовал в России 25 августа. Чаще всего российские путешественники выбирали для отдыха Кавказские Минеральные Воды, Сочи и Крым.