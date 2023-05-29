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Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в июне
В июне россиян ожидает одна короткая рабочая неделя, связанная с празднованием Дня России. Об этом сообщает Роструд.
Праздник выпадает на понедельник, поэтому выходные продлятся не два привычных дня, а три. Таким образом, рабочая неделя начнется со вторника, 13 июня.
В Роструде напомнили, что работодатель обязан получить письменное согласие сотрудника на работу в праздничный день. К тому же нерабочие праздничные дни не могут послужить причиной для снижения зарплаты сотрудникам, которые получают оклад.
«Работникам со сдельной оплатой труда за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом», — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, что этим летом россиян ожидают три коротких рабочих недели.
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