Летом жителей Татарстана ожидает три короткие рабочие недели

Летом татарстанцев ожидает три короткие рабочие недели, две из которых в июне, одна – в августе. При этом для остальных россиян в летнее время будет только одна укороченная рабочая неделя.

Согласно производственному календарю, опубликованному на сайте Минтруда РТ, 12 июня татарстанцы отметят вместе со всеми жителями страны День России. Последняя рабочая неделя июня также будет сокращена – 28-е число определено как дата проведения Курбан-байрама. Указ в марте подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Кроме того, 30 августа в нашей республике будет праздноваться День Татарстана. 29 августа татарстанцы смогут уйти домой на час раньше.