«Ростов» теряет лидера Глебова, а «Зенит» охотится на легионеров: трансферный гид РПЛ

По информации СМИ, полузащитник «Ростова» перейдет в московское «Динамо». В то же время «Зенит» не бросает попыток приобрести полузащитника «Фламенго» Жерсона. Также «сине-бело-голубые» претендуют на защитника Коштинью из «Олимпиакоса». О главных трансферных слухах - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fc-rostov.ru

Глебов пополнит «Динамо»?

Главной сенсацией среди трансферных слухов минувшей недели, пожалуй, был переход полузащитника Данила Глебова из «Ростова» в московское «Динамо». Конечно, игрока и ранее сватали в большие команды. Например, «Спартак» дважды пытался это сделать летом 2023-го и минувшего года. Так же поступали и «Зенит» с ЦСКА, но ни в одну из команд Глебов так и не перешел. Однако переход в «Динамо», похоже, все же состоится.

По информации «Чемпионата», клубы уже обсуждают сумму сделки, которая должна составить 8 миллионов евро. Инсайдер Иван Карпов дополнял, что Данил уже согласовал личный контракт, поэтому остается ждать результатов переговоров. Но чем Глебов будет полезен «Динамо»?

Дело в том, что «бело-голубым» нужно добавить баланса в полузащиту. По игре «Динамо» видно, что команду достаточно сильно тянет в нападение. Глебов же в амплуа опорного полузащитника может добавить тот баланс, который нужен Марцелу Личке на поле. Данил хорошо отдает передачи, неплох в единоборствах и при необходимости может опуститься в центр обороны.

Резюмируя, Данил – игрок с высоким футбольным IQ, который может добавить стабильности игре своей команды. Возможно, именно Глебова поможет «Динамо» взять чемпионство, так как у команды отставание от первого места всего четыре очка. В прошлом году, к слову, было шесть.

Для «Ростова» же уход Данила будет серьезной потерей, так как он капитан команды и ее лидер. Но за него заплатят неплохие деньги, поэтому коллектив Валерия Карпина сможет усилить свой состав при необходимости.

Фото: flamengo.com.ua

Сага «Зенита» с Жерсоном не утихает

Полномасштабная перестройка «Зенита» продолжается. Теперь «сине-бело-голубые» переключились на полузащитника «Фламенго» Жерсона.

По информации СМИ, изначально «Зенит» предложил за бразильца 28 миллионов евро. «Красно-черные» отказали, назвав сумму недостаточной. Тогда «сине-бело-голубые» подняли ее до до 35-ти миллионов, а игроку предложили 600 тысяч евро в месяц. И тогда руководство «Фламенго» пошло на решительные шаги, решив, что Жерсону нужно увеличить зарплату, так как его хотят сохранить для грядущего клубного чемпионата мира, который состоится летом.

Пока что все выглядит так, будто агент Жерсона использовал слухи об интересе к игроку для того, чтобы футболисту повысили зарплату. Такая практика не нова, подобным образом часто поступают и в Европе. С другой стороны, у «Зенита», как мы говорили выше, идет крупная перестройка. Из-за этого можно ожидать, что «сине-бело-голубые» не будут жалеть средств на подписание новых игроков. Есть вероятность, что петербуржцы могут серьезно увеличить предложение по Жерсону, и он в итоге переедет в Россию.

Фото: olympiacos.org

Также «Зенит» планирует усилить фланг обороны легионером

К перестройке «Зенита» также добавилась еще одна задача – укрепить правый фланг защиты после травмы Вячеслава Караваева. Ранее мы сообщали о том, что игрока заменят Александром Сильяновым или Андреем Ланговичем, так как команде Сергея Семака нужны «паспортисты», а легионеров будут приобретать на замену ушедшим лидерам.

На днях, однако, Иван Карпов сообщил, что «сине-бело-голубые» занимаются приобретением защитника «Олимпиакоса» Коштиньи. Председатель правления «Газпрома» Александр Медведев, как говорил инсайдер, обратился к греческой команде напрямую, минуя посредников. Ранее «Олимпиакос» отклонил предложение от английского «Лестера» в размере 14-ти миллионов евро, из-за чего «Зениту» придется платить серьезные деньги за Паштинью.

Если эта информация правдива, то, похоже, переход Сильянова или Ланговича в «Зенит» не состоится. Из-за этого «сине-бело-голубые», видимо, не смогут укрепить другие позиции иностранными игроками.

Фото: torinofc.it

Короткой строкой

Бразильский «Васко да Гама» интересуется нападающим «Крыльев Советов» Бенхамином Гарре, сообщил Карпов. Поначалу бразильцы хотели взять аргентинца в аренду, но в Самаре хотят только трансфер, за который ожидают получить 4,5 миллиона евро.

Полузащитник «Торино» Иван Илич, похоже, все же перейдет в «Спартак». По информации СМИ, он уже находится в Москве и ожидает завершения сделки.

Представители ЦСКА прибыли в Бразилию, чтобы завершить переговоры по переходу полузащитника Лоррано из «Фламенго». Как сообщают СМИ, агенты бразильца не хотят нарушать договоренностей с «армейцами», из-за чего в скором времени футболист скоро пройдет медосмотр.

Защитник Йонуц Неделчару перешел из «Палермо» в «Акрон». Сумма трансфера составила 130 тысяч евро.

Фото на анонсе: fc-rostov.ru