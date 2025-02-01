Потеряли Караваева и идут шерстить конкурентов: кого из «паспортистов» купит «Зенит»?

На днях «Зенит» потерял паспортиста Вячеслава Караваева из-за травмы. По информации СМИ, на замену ему «Зенит» планирует купить защитника «Локомотива» Александра Сильянова и латераля «Ростова» Андрея Ланговича. Почему «Зенит» укрепит ослабшую позицию игроками конкурентов, а не легионерами - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» потерял сильного игрока

Чтобы российский игрок смог закрепиться в основе, он должен обладать талантом и в целом тянуть уровень нагрузок. Иначе его, с большой долей вероятности, заменят легионером. Правый защитник «сине-бело-голубых» Вячеслав Караваев как раз отвечал этим требованиям. Он отличался своей работоспособностью и хорошими подачами с флангов.

В «Зените» Караваев был одним из ключевых игроков. В прошлом году защитник, к примеру, выиграл конкуренцию у Марио Фернандеса, которого брали как игрока основы. «Зениту» было весьма выгодно иметь такого сильного отечественного игрока на поле, поскольку он забетонировал правый фланг и позволял обходить лимит на легионеров. Согласно правилам, на поле одновременно могут появляться лишь восемь иностранных игроков. Присутствие Караваев в составе позволяло команде усиливать легионерами другие позиции.

Но на днях «Зенит» потерял столь ценный актив. Причем на долгое время. Дело в том, что на тренировке Караваев порвал крестообразные связки и вернется к тренировкам минимум через семь месяцев. То есть, на вторую часть сезона петербуржцы остались без Караваева.

В «Зените» нет полноценной замены Караваеву. В составе петербуржцев есть два игрока, которые играют на этой позиции – Сергей Волков и Густаво Мантуан. Но Волков просто не может играть на уровне, нужном для «Зенита». Его игра запоминалась в первую очередь ошибками. В игре Кубка России с «Акроном» (1:1, 4:5П) он, к примеру, привез пенальти.

«Он выпадает из игры и, к сожалению, допускает много ошибок. Возможно, это связано с адаптацией, возможно, эмоциональное состояние сейчас не позволяет ему показывать качественный, надёжный футбол», - критиковал игрока Сергей Семак после матча с тольяттинцами.

Но Сергей в любом случае никак не выйдет на поле, поскольку тоже травмирован. Причем серьезно, как и Караваев – у него разрыв ахиллова сухожилия.

Мантуан же иногда прикрывал позицию правого защитника по ходу сезона. Но проблема в том, что это не его родная роль, он переученный футболист. Изначальная его позиция – полузащитник. Можно сказать, что «Зенит» загнал себя в некую ловушку, поскольку у команды сейчас попросту нет чистого флангового защитника. Из такой ситуации можно выбраться лишь одним путем – выйти на трансферный рынок.

Фото: fc-zenit.ru

«Сине-бело-голубые» нацелятся на российского футболиста

Выше мы кратко затронули то, почему «Зениту» важен игрок с российским паспортом. Но сейчас позиция правого защитника с уходом такового пошатнулась. Однако петербуржцы не будут искать легионера на фланг обороны, а нацелятся на приобретение отечественного футболиста.

Все из-за серьезной перестройки команды. Так, «Зенит» расстается с легионерами, которые ранее были его лидерами. К примеру, ушли Клаудиньо и Артур, летом команду покинет Вендел. Также не исключено, что уйдет и защитник Родригао. «ВсеПроСпорт» сообщал, что в Санкт-Петербурге недовольны его игрой и из-за этого возвращают из аренды словенца Ваню Дркушича.

Собственно, усилениями «Зенит» тоже уже занимается. Команду пополнил «Король Америки» Луис Энрике за серьезные деньги - 35 миллионов евро. Еще инсайдер Иван Карпов вчера сообщил, что к «сине-бело-голубым» переходит полузащитник «Браги» Саласар, которого, кстати, перехватили у «Спартака».

Все вышеуказанное говорит о том, что «Зениту» легионеры будут нужны на других позициях, но не на фланге обороны. В частности, если менять того же Вендела, то придется искать ему равноценную замену в лице другого иностранца. Подтверждают это приобретение вышеупомянутых Энрике и Саласара. СМИ, конечно, сообщают, что «Зенит» отправляет предложения «Фламенго» по покупке правого защитника Уэсли Франсы. Однако, как утверждают различные источники, клуб будет готов продать его не раньше лета, а сам футболист не хочет переезжать в Россию.

Фото: fclm.ru

Сильянов или Лангович пополнят «Зенит»

В итоге круг поисков сузился до двух игроков. Судя по многочисленным инсайдам и информации СМИ, «сине-бело-голубые» нацелились на покупку защитника «Локомотива» Александра Сильянова и латераля «Ростова» Андрея Ланговича.

Иван Карпов, например, говорил, что «Зенит» уже предлагал «красно-зеленым» шесть миллионов евро за защитника. Стороны могут сойтись на восьми миллионах, сказал Карпов. Агент Сильянова Владимир Кузьмичев говорил, что «Зенит» уже контактировал с «железнодорожниками» по возможному трансферу игрока.

«Знаю, что «Зенит» контактировал с руководством «Локомотива». Пока никакой конкретики точно нет. Но с представителями игрока с берегов Невы никто не связывался», - передает слова Кузьмичева «Чемпионат».

Ланговича же рассматривают запасным вариантом на тот случай, если не удастся подписать Сильянова. Пока что информации о переговорах «сине-бело-голубых» с представителями «Ростова» по трансферу Андрея не было.

Также не исключено, что «Зенит» может нацелиться и на других защитников. К примеру, на латераля «Рубина» Илью Рожкова. Под конец минувшего года активно появлялась информация, что защитника купит московское «Динамо». Затем, конечно, казанцы продлили контракт с Рожковым, но это не значит, что его уход невозможен. Наверняка «Рубин» может согласиться, если «сине-бело-голубые» предложат за Рожкова большие деньги.

Все же самым ожидаемым вариантом выглядит приобретение Сильянова или Ланговича. Они одни из лучших российских правых защитников в РПЛ на данный момент. К тому же сам «Зенит» уже занимается переговорами по игрокам.

Фото на анонсе: fc-zenit.ru