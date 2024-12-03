Глобальный форум по металлообработке «ТЕМП» завтра стартует в Казани

Глобальный форум по металлообработке «ТЕМП» стартует завтра в МВЦ «Казань Экспо», он продлится с 4 по 6 декабря. Об этом было сказано сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Самое главное в этом проекте то, что мы попытались поискать, что в наших регионах есть по станкостроению, металлообработке, сварке. Потому что сложно от слова „импортозамещение“ переходить к делу. Хотим мы того или нет, остается только китайское оборудование и оборудование из дружественных стран, а там станкостроение развито, но не в той мере», — сказал глава Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев.

Потребности у промышленности большие, но даже при проведении таких выставок, как «ТЕМП», организаторы сталкиваются с некоторыми сложностями, потому что не всё так просто в станкостроении, подчеркнул Агеев.

«„ТЕМП“ — это не просто название. „ТЕМП“ имеет расшифровку: технологии металлообработки в промышленности. Конечно, есть и смысл такой, что темпы роста этого сектора по стране, как нам кажется, не отвечают пока потенциалу, который у нас есть, и рынку спроса. Износ оборудования по стране в этой отрасли — металлообработки и станкостроения — это по разным оценкам более 50–60%», — заметила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Форум будет состоять не только из деловой программы с пленарным заседанием, круглыми столами и бизнес-встречами. В МВЦ «Казань Экспо» выставят 84 единицы оборудования, что почти втрое больше, чем в прошлом году. Большинство из них будет демонстрироваться в действии.

Помимо станков, компании представят инструменты, станочную оснастку, технологии очистки и упрочнения поверхностей, сварочное, индукционное, грузоподъемное и упаковочное оборудование, клеевые, смазочные, абразивные изделия и многое другое, что позволяет модернизировать производство и решать различные производственные вопросы.