Ростех ведет переговоры с немецким Daimler о доле в КАМАЗе

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что компания ведет переговоры с Daimler AG о доле в 15% немецкого автоконцерна в КАМАЗе.

«Ведем переговоры», — сказал журналистам, отвечая на вопрос о судьбе доли Daimler в российской автомобильной компании.

Как отмечает агентство «Прайм», ранее сотрудничавший с КАМАЗом Daimler заявил о приостановке деятельности в России в связи с ситуацией на Украине. В автоконцерне также отмечали, что изучают возможность продажи доли в компании.

В уставном капитале КАМАЗа госкорпорации «Ростех» принадлежит 47,1%, компании «Автоинвест» – 23,54 %, Daimler AG – 15%.

Как ранее заявлял вице-премьер России Юрий Борисов, не исключается, что у компании «КАМАЗ» взамен западных, появятся новые партнеры.

«Возможно, появятся новые партнеры, что, собственно, тоже не исключено. Но нам бы хотелось сохранить, конечно, и устоявшиеся связи с традиционными партнерами, которыми сегодня создано порядка 10 совместных предприятий с общим годовым объемом выпуска около 1 млрд евро. Для них, я считаю (прекращение сотрудничества с "КАМАЗом" – прим. Т-и), это огромная потеря. Но в это вмешиваются уже вопросы политики. Постараемся цивилизованно договориться с ними, чтобы, возможно, они на время прекратили свою деятельность, передали права российской стороне с последующим выкупом. В общем, различные варианты, цивилизованные будут предложены», – заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе посещения автомобильного предприятия в Набережных Челнах в марте.