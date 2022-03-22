Правительство РФ предложит зарубежным партнерам КАМАЗа цивилизованную передачу прав

Правительство России не исключает, что у компании «КАМАЗ» взамен западных, появятся новые партнеры.

«Возможно, появятся новые партнеры, что, собственно, тоже не исключено. Но нам бы хотелось сохранить, конечно, и устоявшиеся связи с традиционными партнерами, которыми сегодня создано порядка 10 совместных предприятий с общим годовым объемом выпуска около 1 млрд евро. Для них, я считаю (прекращение сотрудничества с "КАМАЗом" – прим. Т-и), это огромная потеря. Но в это вмешиваются уже вопросы политики. Постараемся цивилизованно договориться с ними, чтобы, возможно, они на время прекратили свою деятельность, передали права российской стороне с последующим выкупом. В общем, различные варианты, цивилизованные будут предложены», – заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе посещения автомобильного предприятия в Набережных Челнах.

По его словам, несмотря на позицию партнеров, КАМАЗ продолжит свою работу.

«Это самое главное. Нет планов по сокращению объемов производства», – заявил заместитель премьер-министра.

Он сказал, что планируется продолжить проекты по созданию машин на газомоторном топливе, водороде и электрической тяге, развивать низкоуглеродную тематику. «Правительство будет всячески способствовать их реализации, в том числе через создание необходимого научно-технического центра», – заверил Борисов.

Вице-премьер считает, что в этой ситуации есть и положительная новость.

«С нашего рынка в условиях санкций уйдут игроки так называемого премиального сегмента, это Scania и MAN. Это потенциальная возможность занять весь сегмент КамАЗом. И мы постараемся ему помочь, чтобы начиная по крайней мере с 2023 года мы доминировали на этом рынке. Но если мы его займём, то, уж извините, мы больше никогда никого туда не пустим», – сказал Юрий Борисов.