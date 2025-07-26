«Ростех» сообщил о трудоустройстве 750 ветеранов СВО

Юлия Цветкова

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ростех» предлагает более 2,6 тыс. вакансий для участников специальной военной операции, 750 ветеранов уже трудоустроены. Об этом сообщила сегодня журналистам в Казани директор по управлению персоналом Государственной корпорации «Ростех» Юлия Цветкова.

«Более 2,6 тыс. вакансий мы за истекший период передали фонду "Защитники Отечества". Это вакансии, которые наши предприятия предлагают для трудоустройства ветеранов СВО, в том числе с инвалидностью», – отметила она.

Цветкова пояснила, что речь идет о рабочих и инженерных специальностях. Кроме того, проводится переобучение ребят, в том числе по целевым программам, для их последующей интеграции в рабочие профессии.

Цветкова также обозначила актуальный вопрос – адаптацию рабочих мест под нужды ветеранов СВО с инвалидностью.

Торжественное открытие чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс» прошло вчера в Казани, а сегодня идут соревнования. Занятия по разным дисциплинам проводятся на двух этажах тренировочного комплекса.

Организаторами мероприятия выступает Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ, Института развития профессионального образования, Правительства РТ и Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Ранее «Татар-информ» рассказывал о чемпионате по профессиональному мастерству среди участников и ветеранов СВО «Абилимпикс». 259 участников из 81 региона страны собрались в Казани для участия в чемпионате.