«Ростех» сообщил о поставке российским войскам новых РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С»

«Специальное конструкторское бюро» в рамках гособоронзаказа поставило Министерству обороны РФ партию реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех», передает РИА Новости.

При этом количество РСЗО, переданных военному ведомству, в госкорпорации уточнять не стали. Вместе с тем пресс-служба привели слова генерального директора предприятия Сергея Дядькина, согласно которым «в связи с высокой загрузкой производства на ряде участков сотрудники работают в три смены».

«Специальное конструкторское бюро» — разработчик и единственный в России производитель боевых и транспортно-заряжающих машин РСЗО «Град» и «Смерч», а также их модернизированных версий «Торнадо-Г» и «Торнадо-С».

РСЗО «Торнадо-Г» калибра 122 миллиметра от обычного «Града» отличает более совершенная система управления огнем со спутниковой навигацией и компьютером расчета баллистических показателей. Это позволяет наводиться на координаты цели в автоматическом режиме.

РСЗО «Торнадо-C» калибра 300 миллиметров отличается от стандартного «Смерча» автоматизированной системой ведения огня, увеличенной до 120 километров дальностью стрельбы и использованием усовершенствованных корректируемых боеприпасов. Фактически машина представляет собой универсальную тактическую ракетную систему, как и американская РСЗО HIMARS.