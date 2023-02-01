Ростех: ПТРК «Корнет», «Вихрь» и «Атака» могут эффективно поражать танки Leopard
Немецкие основные боевые танки Leopard 2, которые страны НАТО готовятся передать Украине, обладают хорошей броневой защитой, но могут быть эффективно поражены противотанковыми реактивными комплексами «Корнет», авиаракетами «Вихрь» и «Атака», а также 125-миллиметровыми снарядами типа «Манго». Об этом заявили в госкорпорации «Ростех», передает ТАСС.
«Leopard 2 — современная и хорошо защищенная машина, но назвать ее неубиваемой нельзя. Боевой опыт показал, что эти танки можно уничтожать даже с помощью старых переносных противотанковых ракетных комплексов, которые значительно уступают по характеристикам стоящим на вооружении российской армии средствам поражения <…>», — поделились своим пониманием обстановки в госкорпорации.
В Ростехе также уверены, что так как у Leopard 2 нет динамической защиты (в отличие от ряда других танков), им нечего противопоставить авиационным противотанковым ракетам «Вихрь» и «Атака». Убеждены в компании и в том, что немецкие машины не выдержат попадание 125-миллиметрового снаряда типа «Манго».
«На вооружении российской армии стоят Т-90М „Прорыв“ и другие современные танки, которые по ряду показателей превосходят Leopard <…>», — добавили в Ростехе, не уточняя, какие именно тактико-технические характеристики имеются в виду.
Ранее посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что Запад пообещал передать 321 тяжелый танк. В это число входят и Leopard 2 разных модификаций.