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Ростех показал военную технику, участвующую в СВО, в виде монстров-трансформеров
Ростех представил подборку рисунков военной техники в виде механизированных зверей. В проекте #БоевыеМонстрыРостеха участвует выпускаемое госкорпорацией вооружение, которое применяется в зоне спецоперации.
«90% военной техники, применяемой в зоне спецоперации, произведены на предприятиях Ростеха. У всех этих вооружений есть свой неповторимый, но неизменно грозный характер», – говорится в телеграм-канале госкорпорации.
Также на канале устроили опрос, в котором подписчики могут проголосовать за самый удачный образ. Так, многоцелевой истребитель Су-57 предстал в образе пикирующего сокола, танк Т-90 – медведя-трансформера, ЗРК «Панцирь» – носорога, дрон-камикадзе «Ланцет» превратился в «рабочую пчелку», а ТОС-1А «Солнцепек» – в Змея Горыныча.
О том, какое вооружение армии наиболее эффективно зарекомендовало себя на Украине, читайте в материале «Татар-информа».
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