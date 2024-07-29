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Три человека находятся в тяжелом состоянии после схода поезда Казань — Адлер с рельсов
Состояние трех человек, пострадавших в результате схода с рельсов пассажирского поезда в Волгоградской области в результате ДТП, оценивается как тяжелое. Об этом сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.
По данным властей, в настоящее время 30 человек проходят углубленное медобследование, а 339 человек находятся в пунктах временного размещения.
Губернатор Андрей Бочаров подчеркнул, что сейчас важно определить, кто планирует продолжать свой путь, а кто хочет вернуться. Эта информация будет учитываться при планировании дальнейшей работы. Также он отметил, что часть багажа осталась в вагонах и поставил задачу обеспечить их сохранность и возврат владельцам.
«Сейчас осуществляется обход, беседуем с каждым пассажиром, чтобы уточнить — продолжат ли они свой путь дальше в Адлер или будут возвращаться назад. У людей шок, это понятно. Но они очень по-доброму отзываются о действиях тех, кто пришел им незамедлительно на помощь в тяжелой ситуации», – сказал он.
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