«Рост заболеваемости ждем к Новому году»: врачи об ОРВИ, микоплазме и микст-инфекции

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Татарстане пока опасений не вызывает, все, по словам санитарных врачей, идет согласно сезону

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Подъем заболеваемости ждем перед новогодними праздниками»

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Татарстане пока опасений не вызывает, все, по словам санитарных врачей, идет согласно сезону.

«Продолжается сезонный подъем заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями, новой коронавирусной инфекцией и гриппом. За последнюю неделю зарегистрировано всего 12 822 случая ОРВИ и гриппа. На сегодня мы видим, что в 99% случаев циркулируют вирусы негриппозной этиологии. Находки гриппа пока единичные. За прошедшую неделю только 8 случаев. Это говорит о том, что сезон только начался и грипп еще не активен», – отметила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Любовь Авдонина добавила, что эпидпорог сегодня ниже на 15%, ситуация по ОРВИ пока стабильная.

Любовь Авдонина: «Традиционно мы ждем еще один подъем заболеваемости – после новогодних каникул, когда вновь будут формироваться коллективы, – это середина-конец января» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Подъем можно ожидать перед новогодними праздниками с учетом того, что будет большое количество мероприятий с массовым скоплением людей. И тут важно помнить о мерах профилактики. И традиционно мы ждем еще один подъем заболеваемости – после новогодних каникул, когда вновь будут формироваться коллективы, – это середина-конец января», – подчеркнула заместитель руководителя ведомства.

Чем опасна микоплазма?

Татарстанцев в этом году напугал рост числа заболевших пневмонией, однако, успокаивают врачи, эта болезнь в республике регистрируется ежегодно.

«Она относится к инфекциям верхних дыхательных путей, протекает с поражением легких, вызывается различными возбудителями, и каждый год мы видим преобладание того или иного возбудителя. Это могут быть пневмококки, стафилококки и микоплазменная инфекция, а также хламидии. В этом году лидирует микоплазма – 30% в структуре возбудителей», – отметила санитарный врач.

За прошлую неделю в Татарстане зарегистрировали 1 481 случай внебольничной пневмонии – это на 6% ниже, чем неделей ранее.

За прошлую неделю в Татарстане зарегистрировали 1 481 случай внебольничной пневмонии – это на 6% ниже, чем неделей ранее Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов подчеркнул, что в больницах республики есть все необходимые лекарства для лечения пневмонии, доступны все обследования.

На днях стало известно, что две школы Казани – лицей №182 в «Салават Купере» и школа №135 Кировского района – перешли на дистант из-за роста числа случаев пневмонии у учеников. По данным Управления образования столицы РТ, в лицее №182 выявили 13 случаев заболевания, а в школе №135 11 человек заболели пневмонией.

Любовь Авдонина заметила, что случаи заболевания регистрировались еще в самом начале ноября, в обеих школах уже провели дезинфекцию, дети спустя 10 дней дистанта уже вернулись учиться.

На данный момент в Татарстане на разобщении находятся три класса в Казани, четыре – в Нурлате, два в Рыбной Слободе и один класс в Агрызском районе.

Дмитрий Лопушов: «Микст-инфекция возможна: микоплазма плюс грипп, микоплазма плюс коронавирусная инфекция – они течение друг друга утяжеляют» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Грипп + коронавирус + микоплазма = м икст-инфекция

Риск развития микст-инфекций, когда к популярной в этом году микоплазме присоединится другой вирус, есть.

«Такое сочетание неблагополучно сказывается на здоровье человека. Но при своевременном обращении к врачу и своевременной госпитализации все лечится и проходит. Микст-инфекция возможна: микоплазма плюс грипп, микоплазма плюс коронавирусная инфекция – они течение друг друга утяжеляют. Препараты есть, они работают и на микоплазму, и на Covid-19, здесь особых проблем с лечением не возникает», – отметил Дмитрий Лопушов.

Коронавируса стало в полтора раза больше

В Татарстане выросло число случаев Covid-19.

«Очередной подъем наблюдается, он не большой интенсивности. За последнюю неделю прирост в случаях составил в полтора раза», – отметила заместитель руководителя республиканского Роспотребнадзора.

По словам санитарного врача, ситуация контролируемая. Татарстанцам достаточно соблюдать правила профилактики – мыть и обрабатывать антисептиком руки, в людных местах носить маски, избегать массового скопления людей.

В Татарстане выросло число случаев Covid-19 Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главный эпидемиолог республики рассказал, что один Covid-госпиталь в республике закрыли, потому что число тяжелых случаев снижается. Сейчас по республике таких госпиталей девять. Развернуты 143 койки, пациентами из них заняты 125, свободно 12,6%.

«Это в основном лица пожилого возраста с отягощенным анамнезом, которые имеют хронические заболевания», – отметил Дмитрий Лопушов.

После заболевания школьника корью вакцинируют 86 непривитых

Ситуация с заболеваемостью корью в сравнении с началом 2024 года стабилизировалась.

«283 случая зарегистрированы с начала 2024 года – основная доля всех случаев приходилась на первый квартал. 62% всех зарегистрированных случаев было в начале года. С апреля шло снижение заболеваемости, было не больше 20 случаев в месяц. За октябрь было 11 случаев, на сегодня их семь», – рассказала Любовь Авдонина.

Недавно стало известно, что казанская школа-интернат №4 перешла на дистанционное обучение после регистрации случая кори у одного из учеников. Там, по словам санитарного врача, необходимо вакцинировать 86 человек – это те, у кого не было прививок от кори или была сделана одна вместо двух.

В Татарстане в этом году начали прививать от коклюша детей 6-7 лет, у которых снизился иммунитет к этому заболеванию Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Призываем родителей привить детей 6-7 лет от коклюша»

В Татарстане в этом году начали прививать от коклюша детей 6-7 лет, у которых снизился иммунитет к этому заболеванию.

«Были выделены финансовые средства на приобретение вакцины “Адасель” против коклюша. И мы запланировали привить в этом году детей этого возраста, когда иммунитет угасает после прививки, полученной в раннем детстве. На сегодня уже привито 72% от подлежащих детей», – отметила санитарный врач.

Любовь Авдонина призвала мам детей этого возраста обратиться в свои поликлиники и сделать прививку против этого заболевания, переносится она легко. Таким образом можно будет защитить тех детей, у которых иммунитет уже ослаб.

В республике зарегистрировано 1211 случаев коклюша, в основном заболевали татарстанцы в начале года – на время с января по май пришлось 82% всех случаев. В ноябре заболели всего восемь человек.