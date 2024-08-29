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Рост случаев лихорадки Западного Нила в РТ связан с изменением ареала обитания комаров
Расширение ареала комаров и изменение климата привели к увеличению числа случаев заболевания лихорадкой Западного Нила в Татарстане. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
«Лихорадка Западного Нила относится к сезонным инфекциям, она передается через комаров. В этом году мы зафиксировали прирост заболеваемости. Это связано с тем, что сдвинулся ареал распространения лихорадки Западного Нила с учетом климата, который способствует распространению комаров», – рассказала представитель ведомства.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане зарегистрировано 59 случаев лихорадки Западного Нила. По словам заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ, все случаи протекают в легкой или средней форме. В большинстве случаев люди получают лечение на дому.
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