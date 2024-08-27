news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 27 августа 2024 16:38

Число татарстанцев, заразившихся лихорадкой Западного Нила, выросло до 59

Скопировать ссылку

В Татарстане за период с 21 июля зарегистрировано 59 случаев лихорадки Западного Нила. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

«За период с 21.07.2024 зарегистрировано 59 подтвержденных случаев, из них 58 было госпитализировано. В Республиканской клинической инфекционной больнице на стационарном лечении находится 13 пациентов с подтвержденным диагнозом», – сообщили в ведомстве.

Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал о том, как протекает эта болезнь, как заражаются татарстанцы и как их лечат в Республиканской клинической инфекционной больнице.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100