Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Число татарстанцев, заразившихся лихорадкой Западного Нила, выросло до 59
В Татарстане за период с 21 июля зарегистрировано 59 случаев лихорадки Западного Нила. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.
«За период с 21.07.2024 зарегистрировано 59 подтвержденных случаев, из них 58 было госпитализировано. В Республиканской клинической инфекционной больнице на стационарном лечении находится 13 пациентов с подтвержденным диагнозом», – сообщили в ведомстве.
Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал о том, как протекает эта болезнь, как заражаются татарстанцы и как их лечат в Республиканской клинической инфекционной больнице.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»