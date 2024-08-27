Число татарстанцев, заразившихся лихорадкой Западного Нила, выросло до 59

В Татарстане за период с 21 июля зарегистрировано 59 случаев лихорадки Западного Нила. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

«За период с 21.07.2024 зарегистрировано 59 подтвержденных случаев, из них 58 было госпитализировано. В Республиканской клинической инфекционной больнице на стационарном лечении находится 13 пациентов с подтвержденным диагнозом», – сообщили в ведомстве.

Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал о том, как протекает эта болезнь, как заражаются татарстанцы и как их лечат в Республиканской клинической инфекционной больнице.