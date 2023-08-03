Обрабатывающая отрасль России выросла за год на 6,2%

Российская обрабатывающая отрасль показала рост в 6,2% в годовом выражении. Об этом на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности страны заявил Президент Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

«По итогам первого полугодия рост обрабатывающих отраслей в годовом выражении составил 6,2%. Это хороший результат», – сказал глава государства.

Он добавил, что ситуация в целом стабильная, устойчивая. Занятость в этой сфере сохраняется на том же уровне, что и в 2021 году, и составляет около 10 млн человек.

«Это 14% всех занятых в нашей экономике. Это приличный уровень», – оценил Президент.