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Экономика 3 августа 2023 12:29

Обрабатывающая отрасль России выросла за год на 6,2%

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Российская обрабатывающая отрасль показала рост в 6,2% в годовом выражении. Об этом на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности страны заявил Президент Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

«По итогам первого полугодия рост обрабатывающих отраслей в годовом выражении составил 6,2%. Это хороший результат», – сказал глава государства.

Он добавил, что ситуация в целом стабильная, устойчивая. Занятость в этой сфере сохраняется на том же уровне, что и в 2021 году, и составляет около 10 млн человек.

«Это 14% всех занятых в нашей экономике. Это приличный уровень», – оценил Президент.

#Владимир Путин #промышленность
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