Инфляция сбавляет ход: что стоит за замедлением цен в Татарстане

Годовая инфляция в Татарстане, как и по России в целом, продолжает замедляться – с октябрьских 8,56% показатель в ноябре снизился существенно, до 7,49%. Это выше, чем в целом по стране (6,64%) и по Приволжскому федеральному округу (7,42%), но тренд очевиден. Подробности – в ежемесячном обзоре аналитического центра «Татар-информа».





Годовая инфляция в Татарстане, как и по России в целом, продолжает замедляться

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В ноябре цены в Татарстане выросли, как и по России в целом, на 0,42%

По данным Нацбанка РТ, цены в Татарстане в ноябре выросли на 0,42% к предыдущему месяцу (после 0,58% в октябре к сентябрю). При этом в сегменте непродовольственных товаров цены снизились, пусть и всего на 0,06% (месяцем ранее рост составлял 0,8%). А вот в продовольствии и услугах выросли – на 0,76% (вместо 1,38%) и на 0,59% (но со снижения на 0,62% в октябре) соответственно.

С исключением сезонности цены в прошлом месяце в республике, как и ранее, выросли меньше, чем в октябре, что в Нацбанке РТ на этот раз объяснили увеличением производства некоторых видов топлива.

Интересно, что в России в целом цены в ноябре выросли на те же 0,42%. Но динамика в отдельных товарах и услугах в республике, конечно, отличалась от общероссийской.

Например, сильнее, чем по РФ, в Татарстане подешевел сахар – на 4% в годовом выражении. Основные причины – высокие запасы, а также хороший сбор сахарной свеклы (что обернулось ростом производства).

Нажмите, чтобы увеличить

Годовая инфляция в Татарстане замедлилась до 7,49%

Замедление годовой инфляции в Татарстане продолжилось уже третий месяц подряд, но в ноябре – впервые за долгое время – оказалось более ощутимым. Важно, что рост цен сократился по всем трем сегментам потребительской корзины. В продовольствии – наиболее заметно, с 11,73% в октябре до 9,9% в ноябре, в непродовольственных товарах – с 3,02% до 2,36%, а в услугах – с 11,74% до 11,09%.

Базовая инфляция и вовсе упала до 6,87%.

В целом за год рост цен на продовольствие и услуги в Татарстане оказался выше, а на «непроды» – значительно ниже инфляции, подчеркнули в Нацбанке РТ. Заметнее, чем по стране в целом, в республике выросли цены на сыр, рыбные и мясные продукты, а также на бытовые услуги. Слабее поднялись цены в непродовольственном сегменте, а некоторые товары (средства связи, компьютеры, телерадиотовары) за год подешевели сильнее, чем по России.

Плодоовощная продукция за год подорожала всего на 1,6%. Но это – «в среднем». По сравнению с ноябрем прошлого года цены на сладкий перец, например, выросли у нас на 9,68%, а на помидоры – на 8,82%. Зато огурцы, благодаря уродившемуся урожаю, стоили дешевле на 17,87%.

Мясные продукты за год подорожали на 12,16%, молочные – на 10,95%. А вот куриные яйца подешевели на 16,72% – все благодаря активному росту их производства в республике и стране в целом (что уже, кстати, обернулось проблемами).

В последние месяцы цены на все эти продукты, впрочем, повышаются. Что объяснимо – дешевые овощи открытого грунта в магазинах замещаются более дорогой импортной и тепличной продукцией. Кроме того, производители в пищепроме по-прежнему перекладывают в цены возросшие расходы на зарплаты сотрудников, упаковку, корма и ветеринарные препараты.

В «непродах» в ноябре подешевели бензин, телевизоры и импортные подержанные автомобили. В первом случае – в том числе благодаря постепенному восстановлению производства после завершения ремонтов на некоторых нефтеперерабатывающих заводах (при этом годовой прирост цен на бензин в ноябре составил 12,92%). Во втором – из-за продолжающегося охлаждения спроса в условиях высоких ставок по кредитам, а также укрепления рубля. В годовом выражении телевизоры в Татарстане стоят дешевле уже на 16,96%, а подержанные иномарки – на 15,42%.

«Из-за некоторого укрепления рубля» продолжают дешеветь и поездки за границу, правда, лишь «по отдельным направлениям». Хотя в целом по сравнению с ноябрем 2024-го цены на услуги в сфере зарубежного туризма сократились в Татарстане на 13,44% (по РФ – на 3,6%). В то же время в сегменте услуг на 21,81% за год подорожала стоимость маникюра – из-за роста расходов на оплату труда персонала, закупку материалов, аренду помещений.

По данным Волго-Вятского ГУ Банка России, рост потребления в ноябре в макрорегионе замедлился но это после значительного ускорения в октябре, обусловленного, правда, лишь продажами легковых автомобилей. Спрос на них тогда рос в связи с ожиданиями повышения утильсбора с декабря и снижением ставок по кредитам. В прошлом же месяце автодилеры отмечали уже некоторое охлаждение на рынке.

По данным мониторинга Банка России, в целом ретейлеры оценивали спрос в ноябре ниже, чем месяцем ранее. «Слабая активность на рынке недвижимости обуславливала пониженный спрос на стройматериалы и мебель. Сдержанной оставалась динамика продаж бытовой техники, одежды и обуви. В последние месяцы отмечалось и некоторое замедление роста спроса в сфере общественного питания и потребления услуг в целом», – отметили в регуляторе.

Месячный прирост цен с исключением сезонности по РФ снизился до 2,2%

По данным Росстата, в ноябре потребительские цены по РФ, как уже было сказано выше, выросли на 0,42% (после октябрьских 0,5%). Заметнее всего подорожали продукты – на 0,69% (но месяцем ранее было 1,05%) и услуги – на 0,36% (и это после снижения на 0,42% в октябре!). В «непродах» удорожание составило всего 0,16% (после 0,67%).

Годовая инфляция в ноябре (6,64%) опустилась до минимума с сентября 2023-го (в октябре – 7,71%).

Месячный прирост цен с исключением сезонности в пересчете на год (с. к. г.) снизился до 2,2%, и это после 7% в октябре (и 6,6% за третий квартал). Другими словами, текущие сезонно-скорректированные темпы роста цен опустились даже ниже целевого для ЦБ таргета по годовой инфляции в 4%. Причем, по данным регулятора, замедление произошло как за счет волатильных компонентов, так и в устойчивой части ценовой динамики.

Например, базовый ИПЦ (без ЖКУ, плодоовощей, нефтепродуктов и большинства услуг транспорта) снизился в прошлом месяце до 3,6%. А ИПЦ с исключением наиболее волатильных товаров и услуг (плодоовощной продукции, нефтепродуктов, ЖКУ, услуг туризма и транспорта) – и вовсе до 2,9%.

Однако, несмотря на такое снижение, из‑за высоких приростов в предыдущие месяцы в среднем за сентябрь – ноябрь динамика большинства показателей устойчивой инфляции сложилась на уровнях, все-таки превышающих 4%. А в октябре – ноябре текущий рост цен с поправкой на сезонность и в пересчете на год замедлился в среднем лишь до 4,6% (после 6,6% в третьем квартале).

Эльвира Набиуллина напомнила, что в ближайшие месяцы на цены будут существенно влиять повышение НДС и дополнительная индексация тарифов ЖКХ Фото: duma.gov.ru

«По одному месяцу преждевременно судить о том, разовое это замедление или проявление долговременной тенденции»

Во многом именно поэтому Банк России на последнем в этом году заседании 19 декабря принял решение снизить ключевую ставку всего на 0,5 п. п., до 16%. Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, объясняя осторожность, проявленную регулятором, «по одному месяцу преждевременно судить о том, разовое это замедление или проявление долговременной тенденции».

«Инфляция замедляется, в ноябре – даже несколько быстрее наших ожиданий. Это было связано не только с устойчивыми, но и в значительной мере с разовыми факторами… Но текущие темпы роста цен в последние месяцы были волатильны. В октябре они выросли, а в ноябре – замедлились. Во многом это произошло за счет тех товаров, цены на которые обычно сильно колеблются. Это овощи и фрукты, бензин – цены на него после быстрого роста стабилизировались и даже немного снизились благодаря мерам правительства», – объясняла Набиуллина.

Она также напомнила, что в ближайшие месяцы на цены будут «существенно влиять» повышение НДС и дополнительная индексация тарифов на жилищно-коммунальные и другие регулируемые услуги. Более того, с учетом уточнения параметров индексаций вклад этих разовых факторов в инфляцию в следующем году может оказаться и большим, чем это в ЦБ оценивали в октябре (новые прогнозы регулятор выдаст на опорном заседании 13 февраля).

Повышение НДС затрагивает широкий круг товаров и услуг и поэтому может повлиять на инфляционные ожидания. Не случайно в ноябре и в декабре они снова выросли – и у населения, и, еще более заметно, у предприятий. «А это не что-то эфемерное, ожидания влияют не только на решения о покупках, но и на то, насколько привлекательными выглядят процентные ставки. Ведь, принимая решения о том, размещать ли деньги на депозит, брать ли кредит, вкладывать ли в новый проект, люди и бизнес явно или неявно сравнивают ожидаемую доходность с ожидаемым ростом цен», – подчеркнула Набиуллина.

По ее словам, масштаб и скорость дальнейшего смягчения ДКП будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. А «реализация проинфляционных рисков может потребовать пауз в движении ставки». «Не будет снижения в режиме автопилота. Мы будем постоянно оценивать изменение всех ключевых параметров российской экономики и внешней среды и в случае необходимости корректировать траекторию нашего движения», – резюмировала глава ЦБ.

Тем не менее пока по прогнозу Банка России годовая инфляция снизится до 4–5% в 2026 году. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026-го, и с 2027-го и далее в годовом выражении показатель «будет находиться на цели».

Банк России на последнем в этом году заседании 19 декабря принял решение снизить ключевую ставку всего на 0,5 п. п., до 16% Фото: © Рамиль Ситдиков / «Татар-информ»

«Общий тренд на снижение ключевой ставки сохраняется, и это главный новогодний позитив»

По словам Наталии Орловой, главного экономиста Альфа-Банка, ЦБ «проявляет последовательность, сохраняет осторожный подход и стремится учесть как риски охлаждения экономики, так и сохранения проинфляционных рисков»: «Для бизнеса позитивной является предсказуемость действий регулятора. Это дает возможность лучше понимать следующие шаги и формировать стратегию фондирования».

Хотя ЦБ сохранил консервативный подход к смягчению ДКП и рынки этому не очень рады, «общий тренд на снижение ключевой ставки сохраняется, и это главный новогодний позитив», отметили, в свою очередь, в ПСБ. По мнению аналитиков банка, для более решительных действий регулятору, очевидно, «не хватило аргументов в пользу устойчивости процесса торможения инфляции накануне повышения налогов».

«ЦБ отметил растущие инфляционные ожидания, напряженность на рынке труда, разнонаправленную динамику цен по товарам и услугам потребительской корзины, а также риски роста инфляции из-за возможного ослабления рубля при дальнейшем снижении цен на нефть. Кроме того, регулятор говорит о довольно сильном корпоративном кредитовании… С другой стороны, Банк России считает, что после исчерпания влияния предстоящего повышения НДС и индексации тарифов дезинфляция продолжится. Этому будет способствовать сохранение жестких денежно-кредитных условий», – объяснили в ПСБ.

Годовая инфляция, по оценке на 22 декабря, составила уже 5,98%. И по итогам 2025-го ожидается ниже 6% (октябрьский прогноз ЦБ предполагал диапазон 6,5–7%).

Устойчивую слабость инфляции в сезон высокого потребления и перед повышением налогов «нельзя объяснить только крепким курсом рубля и разовым снижением цен на бензин», считают в ПСБ. «Очевидно, имеет место заметное снижение внутреннего спроса, что подтверждает опасения о высоких рисках переохлаждения экономики. На фоне крепкого рубля, пусть даже и под влиянием разовых факторов, это повод задуматься над ускорением снижения ключевой ставки», – уверены в банке.

А в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), где действия ЦБ критикуют наиболее жестко, пошли еще дальше, заявив, что «если сочетание сверхжесткой денежно-кредитной политики, низких мировых цен на сырьевые товары и переукрепленного рубля сохранится и в следующем году, ценой замедления инфляции может стать стагнация экономики в лучшем случае и спад – в худшем».

В Райффайзен банке считают, что смягчение ДКП в первом полугодии 2026-го будет небыстрым, но затем может заметно ускориться, «приведя ставку к 11% к концу года». Орлова, наоборот, ожидает ускоренного снижения «ключа» именно в первом полугодии (до 13% к середине 2026-го). А вот перспективы дальнейшего движения вниз оценивает как менее очевидные: «К тому времени могут усилиться бюджетные риски, особенно в случае, если цены на нефть будут под давлением. Кроме того, на октябрь 2026-го перенесена индексация тарифов ЖКХ».