Рост цен на огурцы и помидоры замедлился в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За период с 16 по 23 декабря в Татарстане замедлился рост цен на огурцы и помидоры, а также на некоторые другие овощи. Это следует из данных Татарстанстата.

В частности, огурцы в республике стали дороже на 6,89%, увеличившись в цене с 217,42 до 232,31 рубля за килограмм, а помидоры — на 5,05%, с 227,06 до 238,45 рубля за килограмм.

Среди овощей борщевого набора сильнее остальных вновь подорожала капуста белокочанная, но уже всего на 4,02%, с 40,45 до 42,08 рубля за килограмм. Морковь и картофель выросли в цене на 3,99% и 2,27% (с 33,61 до 34,92 и с 45,55 до 46,46 рубля за килограмм соответственно).

Стоимость лука репчатого увеличилась на 2,95%, с 46,01 до 47,31 рубля за килограмм, а свеклы — на 1,60%, с 40,98 до 41,65 рубля за килограмм.

Куриные яйца и куры (за исключением куриных окорочков) подорожали на 2,58% и 2,03% (с 101,23 до 103,88 рубля за десяток и с 200,77 до 204,84 рубля за килограмм соответственно).

Помимо упомянутых выше продуктов, более чем на 1% подорожали свинина, сосиски и сардельки, масло подсолнечное, творог, сыры твердые, полутвердые и мягкие, детские овощные и фруктово-ягодные консервы, печенье, пшено, вермишель, яблоки и бананы.

Вместе с тем более чем на 1% (1,04%) подешевел только рис шлифованный (с 110,52 до 109,43 рубля за килограмм).