Огурцы, капуста и куриные яйца подорожали в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За период с 9 по 16 декабря в Татарстане сильно подорожали огурцы и ряд других овощей, а также выросли в цене куриные яйца и курятина. Это следует из данных Татарстанстата.

В частности, огурцы в республике стали дороже на 12,09%, увеличившись в цене с 193,73 до 217,42 рубля за килограмм, тогда как помидоры — на 5,99%, с 214,20 до 227,06 рубля за килограмм.

Среди овощей борщевого набора сильнее остальных подорожала капуста белокочанная — на 6,80%, с 37,87 до 40,45 рубля за килограмм. Ненамного отстали от нее морковь и картофель: они выросли в цене на 5,60% и 5,00% (с 31,90 до 33,61 и с 43,38 до 45,55 рубля за килограмм соответственно).

Стоимость лука репчатого увеличилась на 2,53%, с 44,89 до 46,01 рубля за килограмм, а свеклы — на 1,62%, с 40,33 до 40,98 рубля за килограмм.

Куриные яйца и куры (за исключением куриных окорочков) подорожали на 2,69% и 2,28% (с 98,10 до 101,23 рубля за десяток и с 196,40 до 200,77 рубля за килограмм соответственно).

Помимо упомянутых выше продуктов, более чем на 1% подорожали свинина, рыба мороженая неразделанная, масло сливочное, маргарин и сметана. При этом стоимость сливочного масла выросла с 993,01 до 1005,44 рубля за килограмм (+1,27%).

Вместе с тем более чем на 1% (1,79%) подешевела только вермишель (с 74,65 до 73,34 рубля за килограмм).